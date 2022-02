Bác sĩ chỉ ra 5 dấu hiệu nhận biết cơn đau đầu có thể do Covid-19

Bỗng dưng bạn thức dậy với cảm giác ngứa cổ họng, ho khan, hoặc đau đầu và nghĩ: “Có phải Covid-19 không?”

Biến thể Omicron đã làm dấy lên lo lắng vì lây lan nhanh và lây nhiễm cho cả người đã tiêm chủng hoặc từng nhiễm Covid-19.

Theo nghiên cứu triệu chứng Covid-19 của Anh mang tên ZOE, đau đầu là 1 trong 5 triệu chứng phổ biến nhất của Omicron.

Nhưng đau đầu cũng có thể là dấu hiệu của rất nhiều vấn đề khác.

Vậy thì làm sao để nhận biết liệu cơn đau đầu của bạn có phải là Covid-19 hay không?

Các bác sĩ cho biết có 5 dấu hiệu cho thấy cơn đau đầu của bạn có thể là nhiễm Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, 60% bệnh nhân Omicron bị đau đầu, vì vậy nó là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của biến thể này.

Các nhà nghiên cứu ZOE cũng cho biết, mặc dù đau đầu là triệu chứng ít được biết đến của Covid-19, nhưng là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh.

Với Omicron, đau đầu xuất hiện thường xuyên hơn, Giáo sư Tim Spector, nhà khoa học dẫn đầu ZOE, xác nhận.

Nhưng đau đầu không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của nhiễm Covid-19, vì vậy các nhà nghiên cứu tìm cách phân biệt giữa đau đầu do Covid-19 và đau đầu do những nguyên nhân khác.

5 dấu hiệu nhận biết cơn đau đầu là nhiễm Covid-19

Theo ZOE, các bác sĩ đã chỉ ra 5 yếu tố để nhận biết nhiễm Covid-19.





Cơn đau đầu do Covid-19 thường có 5 dấu hiệu đặc biệt sau:

Đau từ vừa đến nặng

Đau ở cả hai bên đầu chứ không đau một vùng, đau giật giật trong đầu, đau nhói

Đau dai dẳng

Cơn đau kéo dài hơn 3 ngày

Uống thuốc giảm đau thông thường không thuyên giảm.

Cách thức mà Omicron xâm nhập vào cơ thể có thể dễ gây đau đầu hơn

Tiến sĩ Amesh A. Adalja, học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins (Mỹ), cho biết nhiều loại virus đường hô hấp, kể cả Covid-19, gây đau đầu.

Tiến sĩ William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, giáo sư tại Trường Y Đại học Vanderbilt (Mỹ), cho biết với Covid-19, cơ thể trải qua phản ứng viêm khi chống lại virus và đau đầu là một phần của phản ứng này.

Nhưng tiến sĩ Thomas Russo, Giáo sư trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Đại học Buffalo (Mỹ), cho biết còn một lý do nữa là, biến thể Omicron có vẻ tập trung nhiều hơn vào đường hô hấp trên, gồm các xoang, so với các biến thể trước đây. Ông giải thích, viêm xoang thường gây đau đầu, kết hợp với sự căng thẳng khi nhiễm Covid-19, nên người nhiễm Omicron sẽ đau đầu nhiều hơn.

Người bị nhiễm Covid đột phá sau khi đã tiêm chủng dễ bị đau đầu hơn

Người đã tiêm phòng nên cảnh giác hơn với triệu chứng đau đầu này.

Tiến sĩ Maya N. Clark-Cutaia, Giáo sư tại Trường Y Meyers Đại học New York (Mỹ), nói rằng những người đã tiêm vắc xin, nếu nhiễm Omicron thường bị đau đầu, đau nhức cơ thể và sốt, so với người chưa tiêm chủng, theo trang tin Best Life (Mỹ).