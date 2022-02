TP.HCM phát hiện thêm 5 ca nhiễm Omicron trong cộng đồng

* Siết chặt quản lý người nhập cảnh cách ly tại nơi cư trú

Trong 5 ca nhiễm này, có 1 ca đến từ Nghệ An, 3 ca cư trú tại TP.HCM, 1 ca di chuyển về Đồng Tháp và quay lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cả 5 ca nhiễm Omicron đều đã tiêm đủ vắc xin, trong đó 4 ca có triệu chứng đau họng, sốt nhẹ và 1 ca không có triệu chứng. Hiện sức khỏe của 5 ca trên đều đã ổn định. Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), phân tích yếu tố dịch tễ cho thấy đây là 5 trường hợp mắc Covid-19 do biến chủng Omicron lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn TP.HCM.

Ngành y tế thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc gần (F1) phát hiện có 19 trường hợp, tất cả được làm xét nghiệm nhanh. Kết quả có 3 ca dương tính và 16 trường hợp âm tính.

Như vậy, tính từ cuối tháng 12.2021 đến nay, TP.HCM đã phát hiện 125 ca mắc biến thể Omicron, trong đó 115 ca nhập cảnh, 10 ca trong cộng đồng, tất cả đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không có ca nặng và tử vong liên quan người mắc chủng mới trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng số trường hợp mắc mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Y tế TP.HCM đề nghị người dân cần tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19.





Từ cuối tháng 12.2021 đến nay, hoạt động giám sát biến chủng Omicron tại TP.HCM được tiến hành liên tục và chặt chẽ. Ngành y tế TP.HCM đã thực hiện giám sát 8.162 người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, 526 người nhập cảnh đường bộ và đường thủy.

Cùng ngày, UBND TP.HCM tiếp tục có văn bản yêu cầu tăng cường giám sát, quản lý cách ly y tế đối với người nhập cảnh trên địa bàn. Theo đó, chính quyền địa phương tập trung xác minh thông tin người nhập cảnh đăng ký cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trên địa bàn và phản hồi kết quả giám sát trên Cổng thông tin An toàn Covid-19 TP.HCM; đồng thời chỉ đạo công an phường, xã, thị trấn và các đội nghiệp vụ xác minh, truy tìm những người nước ngoài nhập cảnh không có mặt tại địa chỉ cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà. Căn cứ danh sách người nhập cảnh được xác minh, trung tâm y tế tổ chức giám sát, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR định kỳ. Trong trường hợp người nhập cảnh chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm vắc xin chưa đủ liều thì tổ chức tiêm miễn phí.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở TT-TT thiết lập quyền truy cập thông tin người nhập cảnh trên Cổng thông tin An toàn Covid-19 TP.HCM cho Công an TP.HCM và các đơn vị trực thuộc để phối hợp với các quận, huyện xác minh thông tin người nhập cảnh. Công an TP.HCM tuyên truyền, hướng dẫn các quy định, thủ tục để người nhập cảnh khai báo thông tin trung thực, khai báo khi thay đổi địa điểm lưu trú mới. TP.HCM sẽ xử lý nghiêm những trường hợp người nhập cảnh khai báo thông tin không chính xác hoặc không có mặt tại địa chỉ đăng ký cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.