Tình hình Covid-19 hôm nay 24.1: TP.HCM vùng xanh 3 tuần liền, ca tử vong còn 6

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Ngày 24.1 có 14.307 ca mắc Covid-19 trong nước.Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 23.1 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 14.307 ca trong nước (giảm 627 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh cao: Hà Nội 2.801 ca, Đà Nẵng 958 ca, Hải Phòng 733 ca, Hưng Yên 644 ca, Thanh Hóa 585 ca… Trong khi đó, TP.HCM có 97 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu và Yên Bái mỗi nơi có 95 ca, Trà Vinh 93 ca, Tuyên Quang 87 ca, Gia Lai 86 ca…

Theo công bố của các Sở Y tế, hôm nay có 36.331 ca khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay có 1,81 triệu ca đã được điều trị khỏi. Trong 24 giờ qua ghi nhận 165 ca tử vong. Trong đó, tại TP.HCM ghi nhận 6 ca (4 ca chuyển đến từ các tỉnh), Bà Rịa - Vũng Tàu 21 ca trong 2 ngày, Đồng Nai 20 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long và Kiên Giang mỗi nơi 11 ca…

33 tỉnh, thành là vùng xanh, người dân có thể tự tra cứu cấp độ dịch Covid-19. Cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế mới nhất (đến ngày 22.1) cho thấy, có 33 tỉnh, thành là vùng xanh; số tỉnh, thành vùng vàng là 24 (tăng 1 so với tuần trước); và vùng cam giảm từ 7 tỉnh, thành xuống còn 6. Hiện không có tỉnh vùng đỏ về dịch. 33 tỉnh, thành phố là vùng xanh, gồm: An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, TP.HCM, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, Điện Biên, Yên Bái, Đồng Nai, Đồng Tháp.

Tại TP.HCM, trong 3 tuần liên tiếp thành phố duy trì vùng xanh, tương đương cấp độ 1. Để đạt được cấp độ này, TP.HCM đã đạt được 3 tiêu chí (tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng, độ phủ vắc xin và khả năng, thu dung điều trị) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế. Để biết được nơi mình đang sống thuộc nguy cơ nào, người dân truy cập vào bản đồ Covid-19 địa chỉ web: https://capdodich.yte.gov.vn/map. Tại đây, người dân tìm kiếm địa phương đang sinh sống, làm việc bằng cách chọn trong danh sách ở góc trên của màn hình.

Bệnh nhân Covid-19 biến chủng Omicron ở TP.HCM triệu chứng nhẹ, khỏi bệnh sau 1 tuần. Chiều 24.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ, biến chủng Omicron là vấn đề được nhiều phóng viên quan tâm. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách HCDC cho biết hiện TP.HCM có 88 ca mắc biến chủng Omicron, trong đó có 5 ca cộng đồng, cùng chung nguồn gốc từ ca nhập cảnh từ Mỹ xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) rồi vào TP.HCM.

Đến nay, TP.HCM không phát hiện thêm ca nào mới. Về triệu chứng chung của ca nhiễm biến chủng Omicron, ông Tâm cho biết chỉ có 7 ca có triệu chứng, đa số là nhẹ với các triệu chứng thoáng qua như sốt nhẹ, ớn lạnh, đau họng. “Số ngày dương tính khoảng 6 - 7 ngày, khá nhanh so với trước đây”, ông Tâm nói. Tính đến 18 giờ ngày 23.1, TP.HCM ghi nhận 513.596 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 2.563 bệnh nhân, có 20.305 không qua khỏi.

Ca tử vong do Covid-19 ở TP.HCM chỉ còn 6, thấp nhất trong vòng nửa năm qua. Tại cuộc họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chiều 24.1, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM cho biết, số ca mắc mới và số ca tử vong ở thành phố những ngày gần đây tiếp tục giảm sâu.





Cụ thể, số ca mắc mới hôm qua, 23.1 là 138 ca, thấp hơn số ca của ngày 22.1 là 214, ngày 21.1 có 227 ca. Trong khi đó, ngày 21.1 có 10 ca tử vong, đến ngày 22.1 và 23.1 kéo giảm xuống còn 6 ca. “Những con số đó cho thấy thành phố có nhiều tín hiệu rất lạc quan”, ông Hải nói. Như vậy, số ca tử vong trong 2 ngày qua được kéo giảm xuống mức thấp nhất gần nửa năm qua, đặc biệt là khi so với con số tử vong cao nhất trong đợt dịch vào ngày 23.8.2021 là 340 ca. Trong 3 tuần qua, TP.HCM liên tiếp là vùng xanh. Thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 mũi bổ sung cho người dân.

Bệnh viện Bạc Liêu mua kit test của Công ty Việt Á với giá hơn 500.000 đồng/bộ. Ngày 24.1, ông Trần Hoài Đảo, Phó giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu, ký thông báo gửi Báo Thanh Niên liên quan đến kinh phí phòng, chống dịch và mua sắm sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á. Theo ông Đảo, từ ngày 1.1.2020 đến ngày 31.12.2021, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 2 cơ sở y tế mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á, gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (CDC Bạc Liêu). Trong đó, CDC Bạc Liêu mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á vào ngày 1.9.2021 và ngày 29.9.2021 với số lượng 10.080 test; đơn giá 367.500 đồng/test và 370.000 đồng/test, tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu có 2 lần mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á (ngày 26.10.2020 và 2.11.2021) với số lượng 2.530 test. Trong đó, có 290 test đã sử dụng, 2.240 test chưa sử dụng. Đặc biệt, đơn vị này mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á lần thấp nhất 367.500 đồng/test và lần mua cao nhất lên đến 509.250 đồng/test. Hiện Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đang thanh tra toàn diện việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, test Covid-19 trong năm 2021; đồng thời thanh tra các đơn vị mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á.

Hà Tĩnh bỏ quy định cách ly người về quê ăn tết. Ngày 24.1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Lê Ngọc Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký văn bản về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê ăn tết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương hướng dẫn người dân về quê ăn tết thực hiện nghiêm quy định 5K, tự theo dõi sức khỏe và không phải cách ly y tế.

Đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở... hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, đồng thời thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm theo quy định. Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu người chưa tiêm đủ liều vắc xin về từ vùng cam và đỏ (cấp độ 3, 4) vẫn phải cách ly tại nhà 7 ngày. Người chưa tiêm vắc xin thì cách ly 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú. Đối với người từ vùng xanh và vàng (cấp độ 1, 2) khi về địa phương phải khai báo y tế với trạm y tế trước khi về nhà, hạn chế tiếp xúc.

Người từ Trung Quốc nhập cảnh về Lào Cai ăn tết phải cách ly 7 ngày. Ngày 24.1, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung đã ký văn bản về triển khai biện pháp phòng dịch Covid-19 đối với các trường hợp F1, người về từ vùng dịch và người nhập cảnh từ Trung Quốc trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần. Theo đó, người nhập cảnh (trừ các chuyên gia) từ Trung Quốc nếu không có giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) sẽ được test nhanh SARS-CoV-2. Nếu kết quả âm tính, người nhập cảnh phải cách ly 7 ngày tại nơi ở hoặc nơi cư trú tính từ ngày nhập cảnh.

Người có chứng nhận PCR trong 72 giờ trước khi nhập cảnh cũng phải cách ly 7 ngày tại nơi ở hoặc nơi cư trú tính từ ngày nhập cảnh. Cũng theo UBND tỉnh Lào Cai, các trường hợp F1 dù đã tiêm đủ vắc xin khi về địa phương phải tự cách ly tại nơi ở hoặc nơi cư trú 7 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày. Trong trường hợp F1 ốm, ho, sốt… phải liên hệ ngay với cơ sở y tế. Đối với người về từ vùng cam và vùng đỏ, nếu tiêm đủ vắc xin thì tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày, nếu chưa tiêm đủ vắc xin thì phải tự cách ly 7 ngày tại nhà hoặc nơi cư trú.