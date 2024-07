Bác sĩ chia sẻ những lợi ích bất ngờ từ vỏ chanh

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị điều trị ban ngày (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3) cho biết chanh là một loại trái cây thuộc họ cam quýt. Trong khi cùi và nước trái cây này được sử dụng nhiều nhất thì vỏ có xu hướng bị loại bỏ. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy vỏ chanh có nhiều lợi ích cho sức khỏe vì có chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa, có thể giúp ích cho răng, tim và hệ miễn dịch.

Vỏ chanh có nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm D-limonene và vitamin C PEXELS

Giá trị dinh dưỡng cao

Vỏ chanh chứa một lượng lớn chất xơ và vitamin C. Ngoài ra, nó còn chứa một lượng nhỏ canxi, kali và magiê. D-limonene, một hợp chất tạo nên mùi thơm đặc trưng của chanh, cũng được tìm thấy trong vỏ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Sâu răng và nhiễm trùng nướu là những bệnh răng miệng phổ biến do vi khuẩn như Streptococcus mutans gây ra. Vỏ chanh có chứa chất kháng khuẩn có thể ức chế sự phát triển của vi sinh vật.

"Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được 4 hợp chất trong vỏ chanh có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ và chống lại các vi khuẩn gây bệnh răng miệng thông thường một cách hiệu quả. Hơn nữa, một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất vỏ chanh chống lại hoạt động của Streptococcus mutans", bác sĩ Vũ cho hay.

Giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là các hợp chất thực vật có tác dụng ngăn ngừa tổn thương tế bào bằng cách chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Vỏ chanh có nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm D-limonene và vitamin C. Việc hấp thụ các chất chống oxy hóa flavonoid như D-limonene giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh, chẳng hạn như bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Kháng khuẩn và kháng nấm

Vỏ chanh có thể có một số đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Đáng chú ý, trong một nghiên cứu trong ống nghiệm, loại vỏ này đã làm giảm sự phát triển của vi khuẩn kháng kháng sinh. Một nghiên cứu khác trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất vỏ chanh có tác dụng chống lại loại nấm kháng thuốc gây nhiễm trùng da. Tuy nhiên, vẫn cần có những nghiên cứu trên con người.

Nghiên cứu cho thấy các hợp chất như flavonoid, vitamin C và pectin - chất xơ chính trong vỏ chanh - có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch PEXELS

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Chiết xuất vỏ chanh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch do hàm lượng flavonoid và vitamin C. Một nghiên cứu kéo dài 15 ngày cho cá dùng vỏ chanh khử nước cho thấy phản ứng miễn dịch được cải thiện. Hơn nữa, đánh giá của 82 nghiên cứu cho thấy rằng 1–2 gram vitamin C mỗi ngày làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh cảm lạnh thông thường.

Sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu cho thấy các hợp chất như flavonoid, vitamin C và pectin - chất xơ chính trong vỏ chanh - có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đánh giá của 14 nghiên cứu trên 344.488 người cho thấy rằng mức tăng trung bình 10 mg flavonoid mỗi ngày giúp giảm 5% nguy cơ mắc bệnh tim. Pectin trong vỏ chanh cũng có thể làm giảm mức cholesterol bằng cách tăng bài tiết axit mật do gan sản xuất và liên kết với cholesterol.

Có đặc tính phòng chống ung thư

Vỏ chanh có thể có một số đặc tính chống ung thư. Ví dụ, hấp thụ flavonoid có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư và vitamin C có thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào bạch cầu, giúp loại bỏ các tế bào ung thư đột biến. D-limonene cũng có đặc tính chống ung thư, đặc biệt là chống ung thư dạ dày. Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy hợp chất này giúp tiêu diệt tế bào ung thư dạ dày.

Điều trị sỏi mật

Theo bác sĩ Vũ, một số nghiên cứu cho thấy D-limonene trong vỏ chanh có thể giúp điều trị sỏi mật - cặn cứng có thể phát triển trong túi mật. Trong một nghiên cứu ở 200 người bị sỏi mật, 48% số người được tiêm dung môi D-limonene đã biến mất hoàn toàn sỏi mật, cho thấy phương pháp điều trị này có thể là một giải pháp thay thế hiệu quả cho phẫu thuật. Tuy nhiên cần thêm các nghiên cứu về vấn đề này.

"Không phải vì vỏ chanh có công dụng tốt mà có thể lạm dụng các bài thuốc từ vỏ chanh bao nhiêu cũng được. Sử dụng quá nhiều vỏ chanh có thể đối mặt với nguy cơ hình thành sỏi thận. Nguyên nhân của điều này là do hàm lượng oxalat trong vỏ chanh khá cao, khi được đưa vào cơ thể sẽ biến đổi thành dạng tinh thể. Những tinh thể này ngăn cản cơ thể hấp thu canxi, từ đó hình thành sỏi thận. Chính vì thế, để an toàn hơn, hãy hỏi ý kiến bác sĩ để biết liều lượng dùng bài thuốc phù hợp với thể trạng của mình", bác sĩ Vũ khuyến cáo.