Bác sĩ cưỡng hiếp và quay phim nhiều bệnh nhân lãnh 24 năm tù

Bị cáo Cheng tại tòa án ở Queens ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FOX NEWS

Tờ The New York Times ngày 29.8 đưa tin bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Zhi Alan Cheng vừa bị tuyên án 24 năm tù giam sau khi chuốc thuốc và tấn công tình dục những người quen biết cũng như bệnh nhân tại một bệnh viện ở hạt Queens (bang New York, Mỹ), đồng thời quay phim lại nhiều vụ tấn công.

"Bị cáo Zhi Alan Cheng đã phạm một loạt hành vi độc ác đối với phụ nữ", chưởng lý hạt Queens Melinda Katz cho biết trong thông cáo báo chí công bố bản án.

"Bị cáo đã làm điều đó vừa với tư cách một công dân bình thường tấn công tình dục những người phụ nữ là người quen, vừa với tư cách một bác sĩ tấn công tình dục những bệnh nhân dễ bị tổn thương đến bệnh viện để tìm kiếm sự giúp đỡ", theo thông cáo.

Hồi tháng 6, bị cáo Cheng (34 tuổi) đã thừa nhận về 4 tội danh hiếp dâm cấp độ một và 3 tội danh xâm hại tình dục cấp độ một.

Những chi tiết rùng rợn về chuỗi hành vi lạm dụng của bác sĩ này dần được hé lộ sau khi một người quen báo cảnh sát rằng cô đã phát hiện các đoạn phim ghi lại cảnh mình và nhiều phụ nữ khác bị tấn công. Bác sĩ Cheng bị bắt vào tháng 12.2022.

Trong quá trình khám xét nhà riêng, cảnh sát phát hiện các thiết bị lưu trữ kỹ thuật số chứa hàng chục đoạn ghi hình khác, cho thấy bác sĩ này đang xâm hại tình dục những phụ nữ quen biết và bệnh nhân trong tình trạng bất tỉnh.

Các công tố viên cho biết bác sĩ Cheng cũng đã hiếp dâm một phụ nữ quen qua ứng dụng hẹn hò. Bác sĩ này quay lại các đoạn video về vụ tấn công, trong đó xuất hiện một chai nhỏ màu nâu đặt trên giường. Công tố viên cho hay họ đã thu giữ một chai tương tự trong căn hộ của ông ta, bên trong chứa một loại thuốc gây mê mạnh.

Cảnh sát cũng tìm thấy trong nhà của ông nhiều loại ma túy, bao gồm LSD, ketamine, fentanyl và các loại thuốc gây mê mạnh thường được sử dụng trong phẫu thuật.

Bác sĩ Cheng sau đó bị cáo buộc đã lợi dụng các bệnh nhân do mình phụ trách. Theo cáo buộc, vào năm 2021, khi đang làm việc tại trung tâm y tế NewYork-Presbyterian Queens, bác sĩ này đã tự quay phim lại cảnh mình sàm sỡ một nữ bệnh nhân 37 tuổi đang nằm bất tỉnh.

Trong một vụ khác, một phụ nữ 19 tuổi cho biết ông Cheng đã thực hiện một cuộc khám trực tràng không cần thiết, sau đó tiêm một "chất lạ" vào đường truyền tĩnh mạch của cô rồi tấn công tình dục, theo lời công tố viên và luật sư của nạn nhân.

Bác sĩ Cheng bị sa thải và tước giấy phép hành nghề vào tháng 12.2022. Sau đó, bị cáo bị truy tố với hơn 50 tội danh hình sự, bao gồm hiếp dâm, xâm hại tình dục, hành hung, tàng trữ ma túy trái phép ở mức độ nhẹ và ghi hình trái phép.

Sau khi chấp hành án tù, bị cáo sẽ phải chịu 10 năm giám sát và nằm trong danh sách các tội phạm tình dục.