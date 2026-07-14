Bác sĩ: Đừng lấy ráy tai mỗi ngày vì lý do này

Ráy tai thường bị xem là chất bẩn cần loại bỏ, nhưng thực tế lại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tai, theo tờ Hindustan Times.

Bà Saloni Rajyaguru, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng tại Bệnh viện Zynova Shalby, Mumbai, Ấn Độ, cho biết việc lấy ráy tai quá thường xuyên có thể gây hại nhiều hơn lợi. Việc dùng tăm bông để lấy ráy tai hằng ngày không những không cần thiết mà còn có thể gây ra nhiều vấn đề cho tai.

Việc ngoáy tai bằng tăm bông có thể dẫn đến bít tắc ráy tai, đau tai Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Ráy tai giúp bảo vệ tai

Ráy tai hoạt động như lớp bảo vệ tự nhiên của tai. Ráy tai giữ lại bụi bẩn, vi khuẩn, côn trùng và các tạp chất trước khi chúng tiếp cận màng nhĩ. Đồng thời, ráy tai còn giúp giữ ẩm cho ống tai, hạn chế tình trạng khô, ngứa và kích ứng.

Chính vì những lợi ích này, việc lấy sạch ráy tai mỗi ngày không mang lại lợi ích cho sức khỏe tai.

Dùng tăm bông có thể gây tổn thương tai

Dùng tăm bông để lấy phần ráy tai nhìn thấy ở bên ngoài thường tạo cảm giác sạch sẽ. Tuy nhiên, bà Rajyaguru cho biết đầu tăm bông có thể đẩy ráy tai vào sâu hơn trong ống tai. Phần ráy tai này dễ mắc kẹt và gây bít tắc.

Việc ngoáy tai bằng tăm bông có thể dẫn đến bít tắc ráy tai, đau tai, giảm thính lực, ù tai, chóng mặt hoặc thậm chí làm tổn thương màng nhĩ. Trong trường hợp nghiêm trọng, việc đưa vật vào tai còn có thể làm thủng màng nhĩ.

Bác sĩ cũng khuyến cáo chỉ nên lấy ráy tai khi có chỉ định của bác sĩ. Việc này đặc biệt cần thiết nếu xuất hiện các triệu chứng như giảm thính lực, cảm giác đầy tai, đau tai hoặc ù tai kéo dài.

Khi đó, nhân viên y tế sẽ thực hiện lấy ráy tai đúng cách thay vì tự xử lý tại nhà bằng tăm bông.

Cách vệ sinh tai đúng cách

Giữ tai sạch không đồng nghĩa với việc đưa vật vào sâu trong ống tai. Bà Rajyaguru khuyến cáo không nên dùng tăm bông hoặc các vật nhọn như kẹp tóc, chìa khóa để ngoáy tai.

Cách vệ sinh phù hợp là chỉ lau phần bên ngoài tai bằng khăn mềm đã làm ẩm và lau nhẹ nhàng.

Nếu xuất hiện đau tai, chảy dịch, nghe kém hoặc cảm giác tai bị bít, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ kiểm tra và xử lý kịp thời.