Sức khỏe

Bác sĩ khuyên người trên 50 tuổi nên ăn những món này mỗi tuần

Như Quyên
Như Quyên
16/01/2026 00:09 GMT+7

Tăng cường hệ miễn dịch đặc biệt thiết yếu ở những người trên 50 tuổi - giai đoạn mà nguy cơ mắc bệnh nặng do virus cao hơn so với khi còn trẻ.

Bác sĩ người Mỹ, chuyên khoa dị ứng - miễn dịch học, Brian Greenberg, cho biết: “Sau tuổi 50, hệ miễn dịch trở nên chậm chạp và kém hiệu quả hơn trong việc phản ứng với các tác nhân gây nhiễm trùng, quá trình này được gọi là lão hóa miễn dịch. Đồng thời, tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp có xu hướng gia tăng. Hai yếu tố này kết hợp lại khiến người lớn tuổi dễ mắc bệnh và hồi phục chậm hơn. Vì vậy, hỗ trợ miễn dịch bằng dinh dưỡng ngày càng trở nên quan trọng theo tuổi tác”.

Bác sĩ khuyên người trên 50 tuổi nên ăn món này mỗi tuần - Ảnh 1.

Cá béo cung cấp omega-3 và protein, rất cần thiết cho hệ miễn dịch

ẢNH: NHƯ QUYÊN

Ăn cá béo thường xuyên giúp giảm viêm, hỗ trợ miễn dịch

Bác sĩ Amanda Salih, chuyên khoa dị ứng - miễn dịch học, Trung tâm Y tế Đại học Rush (Mỹ) chia sẻ: “Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin D tự nhiên, vitamin B12 và selen, cùng nhiều vi chất khác rất quan trọng cho hệ miễn dịch. Các axit béo omega-3 - DHA và EPA - trong cá béo cũng có nhiều đặc tính chống viêm”.

Bên cạnh đó, cá béo còn cung cấp protein, rất cần thiết cho miễn dịch. Theo bác sĩ Salih, chúng ta cần protein để tạo dựng tế bào miễn dịch, sản xuất kháng thể, giảm viêm, phục hồi sau nhiễm trùng và duy trì hoạt động lành mạnh của hệ miễn dịch.

Bác sĩ Amiirah Aujnarain, chuyên gia dị ứng - miễn dịch tại Canada cho biết, việc ăn cá béo 2-3 lần mỗi tuần nhìn chung được khuyến nghị cho nhiều người trưởng thành, mỗi khẩu phần nên giới hạn ở mức khoảng 85-115 gram.

Một số thực phẩm khác tốt cho người trên 50 tuổi

Các thực phẩm lên men như dưa cải muối, rau lên men và kim chi cũng có thể giúp tăng cường miễn dịch ở người trên 50 tuổi nhờ tác động tích cực đến đường ruột.

“Phần lớn hoạt động miễn dịch có liên quan chặt chẽ đến hệ tiêu hóa. Thực phẩm lên men cung cấp các vi khuẩn có lợi sống, giúp củng cố hàng rào ruột, cải thiện sự giao tiếp giữa các tế bào miễn dịch và hỗ trợ phản ứng viêm cân bằng hơn. Một môi trường đường ruột khỏe mạnh cho phép hệ miễn dịch phản ứng hiệu quả hơn với nhiễm trùng và phục hồi nhanh hơn”, bác sĩ Greenberg giải thích.

Bác sĩ khuyên người trên 50 tuổi nên ăn món này mỗi tuần - Ảnh 2.

Rau lá xanh cũng là nhóm thực phẩm có lợi cho miễn dịch ở người lớn tuổi

Ảnh: AI

Bác sĩ Mohammad Yonus, chuyên gia dị ứng - miễn dịch tại Trung tâm Y tế Đại học Hackensack (Mỹ) bổ sung rằng, rau lá xanh cũng là nhóm thực phẩm có lợi cho miễn dịch ở người lớn tuổi. Các chất chống oxy hóa trong rau lá xanh giúp chống lại stress oxy hóa, một yếu tố có thể gây tổn hại cho tế bào miễn dịch. Bằng cách hỗ trợ quá trình sản xuất và chức năng của tế bào miễn dịch, chúng giúp giảm viêm và phần nào đối phó với những tác động của lão hóa miễn dịch.

Dù việc đưa những thực phẩm này vào chế độ ăn khi tuổi tác tăng dần có thể giúp tăng cường miễn dịch, nhưng cũng cần duy trì các thói quen lành mạnh khác. Một chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện thể chất đều đặn, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và tiêm vắc xin đầy đủ đều rất quan trọng để chống lại lão hóa miễn dịch, góp phần duy trì hệ miễn dịch hoạt động khỏe mạnh, theo trang tin Parade (Mỹ).

