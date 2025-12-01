Bác sĩ, kỹ sư gây chú ý khi ghi danh Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Năm nay, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam thu hút gần 300 hồ sơ đăng ký online. Trong đó, vòng sơ khảo trực tiếp ghi nhận 120 ứng viên đến dự thi. Họ trải qua các vòng gồm nhân trắc học, trình diễn và tạo dáng. Sau đó, những thí sinh nổi bật và đáp ứng yêu cầu sẽ tiếp tục tiến vào vòng phỏng vấn, nơi họ có cơ hội thể hiện tư duy, khả năng ứng xử và bản lĩnh trước ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Tiểu Vy…

Dàn thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam chọn trang phục thanh lịch, trong khi có ứng viên diện áo bà ba để gây ấn tượng với ban giám khảo Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, chất lượng thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 năm nay đồng đều và thậm chí có phần vượt trội. Nhiều ứng viên sở hữu ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin cùng khả năng giao tiếp tốt, phù hợp với tiêu chí mà Hoa hậu Thế giới hướng đến. Bên cạnh đó là sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị, từ phong cách cá nhân, kỹ năng sân khấu cho đến thái độ nghiêm túc khi tham gia các vòng thi.

Ban tổ chức cũng cho biết dàn thí sinh năm nay có độ tuổi từ 18 đến 25, có nền tảng học vấn ấn tượng. Nhiều thí sinh đã và đang theo học tại các trường đại học như Học viện Ngoại giao, Đại học Quốc tế, Trường đại học Ngoại thương, Trường đại học Kinh tế Quốc dân… Thậm chí có thí sinh đang học chương trình thạc sĩ. Một số gương mặt đang hoạt động với vai trò MC song ngữ, giảng viên đại học, biên tập viên, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ…

Nhan sắc dàn ứng viên Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Các cô gái cho thấy sự chỉn chu trong lần "chinh chiến" này Ảnh: BTC

Nhiều thí sinh tự tin giới thiệu bản thân, đối đáp tình huống và giao lưu với ban giám khảo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đơn cử như thí sinh Trương Tâm Như (Đà Nẵng) với IELTS 8.0, Phan Phương Oanh (Hà Nội) đạt IELTS 7.5, Phùng Diệu Linh (Nghệ An) sở hữu IELTS 7.0. Bên cạnh đó, cuộc thi còn chứng kiến màn tái xuất của một số ứng viên như Bùi Thu Thủy (Top 10 Miss Grand Vietnam 2025), Vũ Thị Kiều Trinh (Top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024), Nguyễn Thị Phương Thanh (Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024)...

Lê Thị Trang sinh năm 2003, quê Thanh Hóa, tốt nghiệp Trường đại học Thương mại. Đến với Miss World Vietnam 2025, người đẹp 22 tuổi mong muốn dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân. “Tôi tin rằng, hành trình này sẽ giúp tôi học hỏi, trưởng thành và lan tỏa nhiều giá trị tích cực, ý nghĩa hơn đến cộng đồng”, cô cho hay Ảnh: BTC

“Tôi mong trở thành hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: tự tin, trí tuệ và giàu tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. Cuộc thi là bước đi đầu tiên để tôi kể câu chuyện về một Việt Nam rực rỡ, giàu truyền thống và sẵn sàng hội nhập bằng chính năng lực và trái tim của mình”, Vũ Thủy Tiên chia sẻ Ảnh: BTC

Trương Tâm Như sinh năm 2005, đến từ Huế. Cô gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, thành tích học tập ấn tượng. Người đẹp 20 tuổi sở hữu IELTS 8.0, là Hoa khôi Trường đại học FPT Đà Nẵng 2024. “Tôi tin rằng Miss World Vietnam sẽ là hành trình giúp tôi tiếp tục phát triển dự án Tiếng Anh cho em và lan tỏa tinh thần tri thức, yêu thương và sẻ chia đến cộng đồng”, cô nói Ảnh: BTC

Thí sinh quê Đồng Tháp gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào. Cô tên Nguyễn Đỗ Vũ Yến, sinh năm 2004. Cô ghi danh tại đấu trường nhan sắc này mong muốn lan tỏa thông điệp: “Nếu sợ, hãy cứ vừa sợ vừa làm” Ảnh: BTC

Sau vòng nhân trắc học, có 80 thí sinh bước tiếp vào vòng phỏng vấn. Tại đây, mỗi cô gái có cơ hội trò chuyện, giao lưu, trả lời câu hỏi cũng như thực hiện những thử thách từ ban giám khảo. Sau quá trình đánh giá, top 50 thí sinh được chọn bước vào vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Họ trải qua các vòng như Người đẹp biển, Người đẹp thời trang… trước khi tìm ra tân hoa hậu.

