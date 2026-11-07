Bác sĩ lưu ý nguyên nhân khiến nam giới có vòng 1 'nữ tính'

"Suy sinh dục, tác dụng phụ một số thuốc; u tinh hoàn trong số các nguyên nhân phì đại tuyến vú ở nam giới, nhưng khoảng 25% các trường hợp phì đại tuyến vú ở nam giới không rõ nguyên nhân".

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phan Văn Tân (Khoa Vi phẫu, tạo hình thẩm mỹ hàm mặt và laser, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội), cho biết như trên tại phiên chuyên đề Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vú và cơ quan sinh dục ngoài, trong khuôn khổ Hội nghị khoa học Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 5 - 6.11.

Theo bác sĩ Tân, tùy quần thể và cách đánh giá, 32 - 65% nam giới có tuyến vú phì đại. Trong số bệnh nhân phì đại tuyến vú tới khám, 80,65% tự ti và mặc cảm tâm lý về ngoại hình ngực.

Trước thực tế thuốc điều trị "vú to" ở nam giới còn hạn chế về hiệu quả (do mô mô tuyến vú xơ hóa sau thời gian dùng thuốc khiến thuốc không còn tác dụng; chưa có thuốc được phê duyệt chính thức cho chỉ định vú to ở nam giới), bác sĩ Tân cho biết, phương pháp hút mỡ ngực kết hợp cắt tuyến vú trong điều trị phì đại tuyến vú ở nam giới cho kết quả ổn định nhất, ít biến chứng, tính thẩm mỹ cao.

Phì đại tuyến vú ở nam giới cần được chỉ định điều trị phù hợp với mức độ và nguyên nhân gây phì đại ẢNH: BÁC SĨ CUNG CẤP

Với phương pháp này, người bệnh được hút mỡ kết hợp cắt tuyến qua đường rạch nửa dưới quầng, giúp cho nam giới có khuôn ngực nam tự nhiên, sẹo kín đáo, biến chứng thấp.

"Bệnh nhân cần tuân thủ chăm sóc sau mổ, không hút thuốc lá, kiểm soát cân nặng, không để béo phì để kiểm soát nguy cơ biến chứng sau hút mỡ và cắt tuyến vú", bác sĩ Tân lưu ý, và cho biết, phương pháp này chỉ định cho nam giới có vú to độ 1 - 2.

Phương pháp này hiện không chỉ định với các trường hợp nam giới có vú to độ 3 (có da thừa nhiều); nghi ngờ tổn thương ác tính; người có nguyên nhân vú to do nội tiết hoặc do thuốc, chưa được điều trị.

"Để tránh bị "vú to", nam giới nên kiểm soát cân nặng; không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt với nhóm thuốc hornone, hormone tăng cơ. Kiểm tra sức khỏe định kỳ; đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường ở ngực như: ngực to, đau, tiết dịch, dù chỉ một bên", chuyên gia của Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thêm.