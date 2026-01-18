Tinh hoàn đột nhiên phình to gấp 3 lần

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, cho biết thể tích tinh hoàn của anh Tuấn tăng lên đến 60 ml, gấp 3-5 lần bình thường (12-25 ml) do vi khuẩn xâm nhập vào máu đến tinh hoàn và giải phóng độc tố gây giãn mạch, thoát dịch vào mô kẽ của tinh hoàn, dẫn đến phù nề, sưng to.

“Nếu không điều trị kịp thời, vi khuẩn sẽ tiêu hủy mô gây áp xe tinh hoàn và phải cắt bỏ, dẫn đến suy sinh dục”, bác sĩ Huy nói, và cho biết thêm rằng khi vi khuẩn tấn công vào các cơ quan khác sẽ gây viêm toàn thân, có thể dẫn đến tử vong.

Viêm tinh hoàn thường do vi khuẩn lậu và Chlamydia trachomatis (chủ yếu lây lan qua đường tình dục). Trường hợp anh Tuấn, kết quả kháng sinh đồ xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Klebsiella pneumoniae, thường trú trong hệ tiêu hóa hoặc trên da mà không gây bệnh. Tuy nhiên, khi hệ miễn dịch bị suy yếu, vi khuẩn Klebsiella pneumoniae sẽ phát tán và có thể gây ra nhiễm khuẩn huyết, nhiễm trùng vết thương, viêm phổi, viêm đường tiết niệu và viêm màng não… Trường hợp anh Tuấn, vi khuẩn đã tấn công vào tinh hoàn và gây viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn.

Viêm tinh hoàn thường do vi khuẩn lậu và Chlamydia trachomatis (chủ yếu lây lan qua đường tình dục) Ảnh minh họa: AI

Theo bác sĩ Huy, vi khuẩn Klebsiella pneumoniae có vỏ bọc rất dày, có khả năng sinh ra enzyme để vô hiệu hóa hầu hết các loại kháng sinh thông thường nên rất khó điều trị. Bên cạnh đó, nhiễm khuẩn ở những vùng sâu như tinh hoàn cần thời gian dài để thuốc xâm nhập và tiêu diệt tận gốc vi khuẩn.

Sau 3 tuần điều trị kháng sinh với phác đồ đặc biệt (phác đồ thông thường chỉ kéo dài 1-2 tuần), anh Tuấn hết sưng đau, căng tức, đi tiểu bình thường. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên kiểm tra chất lượng tinh trùng và nồng độ testosterone sau khoảng 3-6 tháng để đánh giá sự hồi phục chức năng tinh hoàn sau đợt viêm.

Nguy cơ tổn thương cơ quan sinh sản vĩnh viễn

Bác sĩ Huy cho biết, viêm tinh hoàn do vi khuẩn là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng cần điều trị sớm, đúng cách, tránh nguy cơ tổn thương cơ quan sinh sản vĩnh viễn.

Những người dễ bị nhiễm vi khuẩn Klebsiella pneumoniae thường có bệnh tiểu đường, uống nhiều rượu, sử dụng kháng sinh bừa bãi, bị suy thận hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Để phòng ngừa vi khuẩn này cần kiểm soát tốt bệnh nền, vệ sinh vùng kín đúng cách, uống đủ nước, tránh nhịn tiểu, quan hệ tình dục an toàn, không tự ý dùng thuốc (đặc biệt là kháng sinh) khi không có chỉ định của bác sĩ.

Khi có dấu hiệu viêm tinh hoàn do vi khuẩn như đau, sưng tấy, tiểu buốt, tiểu rắt, sốt, rét run, buồn nôn, mệt mỏi, người bệnh cần khám ngay tại các bệnh viện uy tín để được điều trị phù hợp, không tự ý uống thuốc kháng sinh dẫn đến vi khuẩn kháng thuốc, khiến bệnh khó điều trị hơn.