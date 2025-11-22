Bác sĩ: Người bệnh thận cần cung cấp đủ đạm, không nên kiêng khem quá mức

Ngày 22.11, Bệnh viện Gia An 115 tổ chức Hội nghị khoa học thường niên - đào tạo CME lần 1 năm 2025, với chủ đề "Điều trị toàn diện và tối ưu hóa bệnh nhân". Hội nghị bao gồm gần 50 báo cáo khoa học, không chỉ phản ánh bước tiến mới của y học hiện đại mà còn mở ra nhiều định hướng điều trị toàn diện hơn trong thời gian tới.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, quyền Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115, phát biểu tại hội nghị ẢNH: BVCC

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, quyền Giám đốc điều hành Bệnh viện Gia An 115, phát biểu tại hội nghị: “Định hướng phát triển của Bệnh viện Gia An 115 không chỉ là nơi khám chữa bệnh, mà còn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật công nghệ. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình CME chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng môi trường học thuật giúp đội ngũ y tế nâng cao chuyên môn, năng lực, từ đó tối ưu hiệu quả chẩn đoán, điều trị và chăm sóc cho người bệnh”.

Người lớn tuổi bị thận mạn không nên kiêng đạm

Tại phiên toàn thể, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Phạm Văn Bùi, Chủ tịch Hội Thận học - Lọc máu TP.HCM cho biết, suy dinh dưỡng tỷ lệ thuận với độ nặng của bệnh thận mạn. Khi độ lọc cầu thận giảm, bệnh nhân thường chán ăn, dẫn tới thiếu dinh dưỡng và giảm chất lượng cuộc sống. Bác sĩ đặc biệt lưu ý người lớn tuổi cần được cung cấp đủ đạm, thay vì kiêng khem quá mức như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Quang cảnh hội nghị với gần 500 chuyên gia trong lĩnh vực y tế tham dự ẢNH: BVCC

“Khi chạy thận nhân tạo, bệnh nhân thường bị mất khá nhiều các axit amin thiết yếu, các nhóm cơ cũng yếu dần và mất đi, thậm chí có thể giảm 3 kg/năm nếu việc cung cấp dinh dưỡng không đủ hoặc có vấn đề, nhất là ở người vừa bị thận mạn, vừa bị tiểu đường”, bác sĩ Phạm Văn Bùi nói.

Vì vậy, việc bổ sung protein và các axit amin thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh. Người trưởng thành, bao gồm bệnh nhân thận mạn, cần duy trì tối thiểu 0,8 g đạm/kg cân nặng mỗi ngày và không nên vượt quá 1,3 g đạm/kg/ngày. Ngoài ra, theo bác sĩ, bệnh nhân cũng cần vận động thường xuyên để cải thiện tình trạng bệnh, đồng thời giúp tiêu hóa protein tốt hơn.

MIS - xu hướng chủ đạo của ngoại khoa hiện đại

Trình bày tại hội nghị, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lâm Việt Trung, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (MIS) đang trở thành xu hướng chủ đạo của ngoại khoa hiện đại với nhiều lợi ích: Giảm đau, an toàn hơn, thao tác chính xác, phục hồi nhanh và cải thiện chất lượng sống.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lâm Việt Trung, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Chợ Rẫy trình bày tại hội nghị ẢNH: BVCC

Cụ thể, MIS là các phẫu thuật, thủ thuật được thực hiện nhằm giảm sang chấn cho bệnh nhân mà vẫn đạt được các mục tiêu điều trị như phẫu thuật mở kinh điển. Hiện nay, các tiến bộ về dụng cụ năng lượng, thiết bị cắt-khâu-nối và hệ thống nội soi đã mở rộng đáng kể chỉ định MIS. Đặc biệt, phẫu thuật robot với hình ảnh 3D, độ chính xác cao, chống rung và khả năng xoay 540° giúp phẫu thuật viên kiểm soát tốt hơn, dù chi phí còn cao và BHYT chưa chi trả.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đã có hơn 1.280 ca phẫu thuật robot ở các chuyên khoa tổng quát (282 ca), tiết niệu (366 ca) và lồng ngực (633 ca). Nhiều lĩnh vực khác như tiêu hóa, tuyến giáp, vú, tiết niệu, ghép tạng… ở bệnh viện cũng đã và đang được ứng dụng MIS với tỷ lệ cao.

“Để triển khai tốt hơn MIS trong tương lai, cần có chiến lược đồng bộ về đào tạo nhân lực, trang thiết bị đầy đủ và nhất là chỉ định chính xác cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa”, bác sĩ Việt Trung nhấn mạnh.