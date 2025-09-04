Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm được bổ nhiệm làm Giám đốc HCDC mới

Chiều 4.9, Phó giáo sư - tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm ban giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM mới (HCDC mới).

Theo đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồng Tâm (Giám đốc HCDC cũ) được bổ nhiệm làm Giám đốc HCDC mới - sau hợp nhất.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc HCDC ẢNH: HCDC

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM còn trao quyết định bổ nhiệm 8 Phó giám đốc HCDC mới gồm: thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Kiều Uyên, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Điện, thạc sĩ - bác sĩ Lê Hồng Nga, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Thùy Dương, tiến sĩ Vũ Xuân Đán, bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Hồng Quang, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Lên và bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Văn Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đây là sự kiện đánh dấu hợp nhất về tổ chức. HCDC mới mở ra cơ hội xây dựng một tập thể đoàn kết, mạnh mẽ, đủ năng lực gánh vác trọng trách lớn trong công tác y tế dự phòng cho TP.HCM mới, và kỳ vọng vươn tầm khu vực. Lãnh đạo TP.HCM sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về chế độ, chính sách cho đội ngũ nhân sự.

Giám đốc HCDC mới - bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm cam kết sẽ cùng tập thể HCDC đem hết khả năng và công sức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời xây dựng HCDC thành một tập thể đoàn kết, dân chủ, vững mạnh và không ngừng nâng cao năng lực, đáp ứng phòng chống dịch hiệu quả, góp phần giữ cho TP.HCM bình yên để phát triển.

HCDC mới được thành lập theo Quyết định số 992 ngày 28.8 của UBND TP.HCM trên cơ sở hợp nhất CDC TP.HCM - HCDC, CDC tỉnh Bình Dương, CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc hợp nhất nhằm xây dựng một đơn vị đầu não duy nhất chịu trách nhiệm về kiểm soát bệnh tật, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân TP.HCM.

HCDC chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế TP.HCM. Đồng thời, đơn vị cũng chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Trong thời gian bàn giao nhân sự, tài chính và hồ sơ công việc về HCDC mới, mọi hoạt động chuyên môn vẫn phải bảo đảm thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn.