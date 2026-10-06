Bác sĩ nội trú cũng phải chờ việc

Sau 3 năm tập trung gần như toàn bộ cho chuyên môn, bác sĩ (BS) trẻ hoàn thành và bước ra khỏi chương trình nội trú (NT) với kiến thức, kỹ năng lâm sàng và kinh nghiệm thực tế. Nhưng khi cánh cửa đào tạo khép lại, một câu hỏi khác xuất hiện: tìm đâu môi trường phù hợp để phát huy những gì đã học?

Bác sĩ nội trú Lê Quang Trường, Khoa Hồi sức tim mạch, BV Nhân dân Gia Định, thăm khám cho một bệnh nhân ẢNH: LÊ CẦM

Ra trường và tìm việc

BS Lê Quang Trường, vừa hoàn thành chương trình NT năm 2025 tại Đại học Y Dược TP.HCM, hiện công tác tại Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định, cho rằng cơ hội việc làm đã cạnh tranh hơn trước, nhất là ở một số chuyên ngành được nhiều BS trẻ lựa chọn. "Không như ngày xưa, BSNT không còn mặc định là ra trường sẽ dễ dàng có việc. Một số chuyên ngành "hot", sự cạnh tranh để tìm được vị trí phù hợp sẽ khó hơn", BS Trường nói.

Theo BS Trường, 3 năm NT không chỉ giúp anh tích lũy kinh nghiệm lâm sàng mà còn tạo sự gắn kết với khoa, BV và những người trực tiếp hướng dẫn. Anh thuận lợi hơn khi tiếp tục làm việc tại nơi đã gắn bó từ năm đầu NT.

Khác với BS Trường, BS Th. tốt nghiệp NT chuyên ngành tai mũi họng năm 2025, hiện làm tại một phòng khám tư nhân vùng ven TP.HCM để trang trải cuộc sống sau 9 năm được gia đình hỗ trợ. Mong muốn của BS Th. vẫn là muốn trở lại BV công nơi từng học NT nên đang chờ cơ hội tuyển dụng.

Trong khi đó, BS H., chuẩn bị tốt nghiệp BSNT năm 2026, cũng đứng trước bài toán tìm việc. "Tôi đã dành gần như 100% thời gian trong 3 năm qua để học và rèn luyện tay nghề. Nhưng khi ra trường, nếu không tìm được môi trường để tận dụng kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy thì chắc chắn sẽ có nhiều hụt hẫng", BS H. nói.

Học tập và phấn đấu, nhưng không phải bác sĩ nội trú nào ra trường là có việc làm như mong muốn ngay ẢNH: BSCC

Theo anh, việc làm cho BS trẻ tại TP.HCM ngày càng cạnh tranh. Người mới tốt nghiệp có thể phải giảm kỳ vọng ban đầu, tìm một công việc ổn định trước rồi chờ cơ hội phù hợp hơn.

"Sau 3 năm NT, tôi nghĩ mình đã được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn nhất định để tiếp tục phát triển. Hiện tôi cũng phải chờ cơ hội. Khi cơ hội đến thì mình sẽ tính tiếp", BS H. chia sẻ và thừa nhận chưa có nhiều trải nghiệm với thị trường việc làm bên ngoài BV. "Tôi chủ yếu gắn bó với BV và chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với thị trường việc làm bên ngoài. Tôi cũng tự tìm hiểu nhưng đó mới chỉ là những thông tin bề nổi. Vì vậy, tôi chưa thể biết chắc BSNT sau khi tốt nghiệp sẽ có việc làm đúng như mong muốn hay không", anh nói.

Theo BS H., môi trường BV công vẫn phù hợp với nhiều BS trẻ mới ra trường trong giai đoạn đầu tự lập.

Nhìn từ thực tế này, thị trường việc làm của BSNT có một nghịch lý: nhu cầu nhân lực chuyên sâu tại nhiều cơ sở y tế vẫn lớn, nhưng không phải người tốt nghiệp nào cũng dễ dàng tìm được đúng chuyên ngành, BV hay vị trí mong muốn.

Tạo cơ hội việc làm bằng chính sách

Từ năm 2018 - 2024, các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM chỉ tuyển được 417 trong số 1.500 BSNT tốt nghiệp từ Đại học Y Dược TP.HCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đạt 28%. Trong khi đó, giai đoạn 2025 - 2030, 22 BV đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối trực thuộc Sở Y tế cần 655 BSNT ở 33 chuyên ngành.

Cần tạo điều kiện để bác sĩ nội trú phát huy năng lực và cống hiến ẢNH: BSCC

TP.HCM xác định 15 chuyên ngành khó thu hút nhân lực, trong đó có hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, tim mạch, nhi khoa, tâm thần, ngoại thần kinh… Từ thực tế này, TP.HCM dự kiến hỗ trợ 100% học phí đào tạo BSNT, tối đa 100 triệu đồng/năm. BSNT theo học các chuyên ngành khó thu hút còn được hỗ trợ chi phí sinh hoạt bằng 2 lần mức lương cơ sở/tháng.

Theo dự thảo, BSNT được hưởng chính sách hỗ trợ phải cam kết làm việc tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế ít nhất 6 năm kể từ ngày được tuyển dụng, đồng thời chấp hành việc phân công công tác. Nếu không thực hiện đúng cam kết, tùy trường hợp, BS phải bồi hoàn toàn bộ hoặc một phần kinh phí được ngân sách hỗ trợ.

Từ góc nhìn của một BS vừa hoàn thành 3 năm đào tạo NT, BS Bạch Võ Thiên Vân (vừa tốt nghiệp NT) cho rằng việc ngân sách đầu tư cho đào tạo đi kèm cam kết phục vụ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, để BSNT trẻ gắn bó lâu dài, chính sách cần làm rõ không chỉ nghĩa vụ mà cả quyền lợi và cơ hội phát triển trong 6 năm này.

Theo chị, BS cần biết sau đào tạo sẽ được phân công như thế nào, có được đăng ký nguyện vọng hay không, tiêu chí phân công ra sao. Các quyền lợi liên quan đến thai sản, cơ hội tiếp tục đào tạo chuyên sâu và phát triển kỹ thuật cũng cần được quy định rõ. "Tôi nghĩ các BSNT nên được biết càng rõ càng tốt về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong 6 năm đó, cũng như sau đó sẽ như thế nào. Những điều đó cần cụ thể và rõ ràng để BS trẻ biết mình đang đi trên con đường nào", chị Vân nói.

Theo BS Vân, 6 năm không phải khoảng thời gian ngắn. Sau 3 năm NT, đây là giai đoạn BS trẻ tiếp tục phát triển chuyên môn, đồng thời nhiều người bắt đầu ổn định cuộc sống và gia đình. Vì vậy, việc phân công sau đào tạo cần bảo đảm họ có điều kiện làm đúng chuyên môn và tiếp tục phát triển nghề nghiệp.

"Nếu một BS được phân công về một đơn vị không đủ điều kiện để thực hành chuyên môn, không phát triển được kỹ thuật thì đó là sự lãng phí rất lớn cả với BS lẫn khoản đầu tư của thành phố. Ngược lại, nếu được làm đúng chuyên môn, có thu nhập ổn định và tiếp tục được học hỏi, phát triển thì sự gắn kết sẽ trở thành một lựa chọn tự nhiên chứ không phải nghĩa vụ bắt buộc", BS Vân phân tích.

Thu nhập cũng là yếu tố đáng lưu ý khi BS bước vào độ tuổi trên dưới 30, giai đoạn nhiều người bắt đầu có những cột mốc lớn về cuộc sống và gia đình. Nhưng theo chị Vân, điều quan trọng không kém là triển vọng nghề nghiệp. (còn tiếp)