Bác sĩ ơi: Cảnh báo những dấu hiệu u tuyến mang tai dễ bị bỏ qua!

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện với sự đồng hành của BS-CKI Nguyễn Hoàng Hà Thanh của Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề: “Cảnh báo những dấu hiệu u tuyến mang tai dễ bị bỏ qua!”.

Tuyến mang tai là một trong những tuyến nước bọt chính của cơ thể, nằm ở hai bên mặt, phía trước và dưới tai, có vai trò tiết nước bọt hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe khoang miệng. U tuyến mang tai có thể lành tính hoặc ác tính, trong đó nhiều trường hợp tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây đau hay khó chịu rõ rệt. Chính vì vậy, người bệnh thường chủ quan hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác, dẫn đến việc thăm khám muộn.

Thông qua chương trình, BS-CKI Nguyễn Hoàng Hà Thanh sẽ giúp người xem nhận diện những dấu hiệu cảnh báo sớm của u tuyến mang tai như xuất hiện khối u vùng trước tai, sưng má kéo dài, cảm giác tê bì, đau hoặc yếu cơ mặt. Chuyên gia cũng sẽ phân tích những yếu tố nguy cơ, phương pháp chẩn đoán hiện nay và các lựa chọn điều trị phù hợp tùy theo từng loại u. Qua đó, chương trình giúp người xem hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, tránh bỏ qua những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời.