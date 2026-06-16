Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện với sự đồng hành của ThS-BS Nguyễn Lê Thanh Hải - Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề: “Vì sao ung thư tuyến giáp được chỉ định uống Iod-131?”.

Iod-131 là một dạng iod phóng xạ được sử dụng phổ biến trong điều trị một số loại ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật. Nhờ khả năng được các tế bào tuyến giáp hấp thu chọn lọc, Iod-131 có thể tiêu diệt phần mô tuyến giáp còn sót lại và các tế bào ung thư mà phẫu thuật chưa loại bỏ hoàn toàn. Đây là phương pháp điều trị bổ trợ quan trọng, góp phần giảm nguy cơ tái phát, phát hiện sớm tổn thương còn tồn tại và nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài cho người bệnh.

Bác sĩ ơi: Vì sao ung thư tuyến giáp được chỉ định uống iod-131?

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp ung thư tuyến giáp đều cần điều trị bằng Iod-131. Việc chỉ định phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại mô bệnh học, giai đoạn bệnh, mức độ xâm lấn, nguy cơ tái phát và đánh giá của bác sĩ chuyên khoa. Chính vì vậy, nhiều bệnh nhân vẫn còn băn khoăn về lý do được chỉ định uống Iod-131, mức độ an toàn của phương pháp này cũng như những ảnh hưởng có thể gặp phải trong quá trình điều trị.

Thông qua chương trình, Th.S BS Nguyễn Lê Thanh Hải sẽ giúp người xem hiểu rõ cơ chế hoạt động của Iod-131, những đối tượng phù hợp với phương pháp điều trị này, các bước chuẩn bị trước khi uống thuốc và những lưu ý quan trọng sau điều trị. Chuyên gia cũng sẽ giải đáp những thắc mắc thường gặp như có cần cách ly sau khi uống Iod-131 hay không, thời gian theo dõi kéo dài bao lâu, liệu phương pháp này có ảnh hưởng đến sinh hoạt, khả năng sinh sản hoặc sức khỏe lâu dài của người bệnh. Qua đó, người xem sẽ có cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn về vai trò của Iod-131 trong điều trị ung thư tuyến giáp hiện nay.