Bác sĩ ơi: Không có nẹp y tế, một cuốn tập có thể sơ cứu gãy xương?

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia đến từ Kỹ năng Sinh tồn - Survival Skills Vietnam (SSVN), sẽ mang đến cho người xem những hướng dẫn cụ thể xoay quanh cách sơ cứu gãy xương khi không có sẵn nẹp y tế. Từ việc nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ gãy xương, lựa chọn vật dụng thay thế như cuốn tập, bìa cứng hoặc các vật liệu cứng có sẵn để cố định tạm thời, cho đến những sai lầm thường gặp như nắn chỉnh xương hay di chuyển nạn nhân không đúng cách, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ các nguyên tắc sơ cứu an toàn. Qua đó, chuyên gia cũng hướng dẫn cách cố định chi bị thương đúng kỹ thuật nhằm giảm đau, hạn chế tổn thương thêm và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều trị sau đó.

Gãy xương tay là tình trạng một hoặc nhiều xương ở cánh tay, cẳng tay hoặc bàn tay bị nứt, rạn hoặc gãy hoàn toàn do tác động của lực mạnh như té ngã, tai nạn giao thông, chấn thương thể thao hoặc va đập trực tiếp. Khi bị gãy xương tay, người bệnh thường xuất hiện cơn đau dữ dội tại vị trí tổn thương, đau tăng lên khi cử động hoặc chạm vào. Vùng bị thương có thể sưng nề, bầm tím, biến dạng bất thường, mất hoặc giảm khả năng vận động, thậm chí phát ra tiếng lạo xạo khi xương gãy cọ xát vào nhau.

Trong những trường hợp nặng, đầu xương có thể xuyên qua da tạo thành gãy xương hở, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và mất máu. Nếu không được sơ cứu gãy xương đúng cách và cố định kịp thời, các mảnh xương có thể tiếp tục di lệch, gây tổn thương mạch máu, dây thần kinh hoặc các mô mềm xung quanh, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục và chức năng vận động của cánh tay về sau.