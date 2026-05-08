Bác sĩ ơi: Cứu người đột quỵ bằng chích lễ, nhét thức ăn, uống nước chanh gây hại gì?

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia đến từ Kỹ năng Sinh tồn - Survival Skills Vietnam (SSVN), sẽ mang đến cho người xem những dấu hiệu nhận biết đột quỵ và phân tích cụ thể xoay quanh các sai lầm thường gặp khi sơ cứu người đột quỵ. Từ việc chích lễ đầu ngón tay, cho uống nước chanh, nhét thức ăn hay tự ý di chuyển nạn nhân, chương trình sẽ giúp lý giải vì sao những hành động tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

Qua đó, chuyên gia cũng hướng dẫn các bước xử lý đúng cách trong “thời gian vàng”, giúp tăng cơ hội cứu sống và giảm biến chứng cho người bệnh.