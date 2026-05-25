Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia đến từ Kỹ năng Sinh tồn - Survival Skills Vietnam (SSVN), sẽ mang đến cho người xem những hướng dẫn cụ thể xoay quanh cách sơ cứu người bỏng điện và bỏng hóa chất đúng cách. Từ tình huống nạn nhân bị bỏng điện cần bảo đảm an toàn trước khi tiếp cận, đến các trường hợp bỏng hóa chất cần nhận diện loại tác nhân để xử lý phù hợp, chương trình sẽ giúp lý giải vì sao không phải lúc nào “xả nước ngay” cũng là phản xạ đúng. Qua đó, chuyên gia cũng hướng dẫn các bước xử lý ban đầu an toàn, tránh những sai lầm có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ ơi: Cứu người bỏng điện, bỏng hóa chất liệu cứ xả nước là đúng?