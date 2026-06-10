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Bác sĩ ơi: Gãy tay lòi xương, việc đầu tiên cần làm là gì?
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Gãy tay lòi xương, việc đầu tiên cần làm là gì?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/06/2026 19:00 GMT+7

Gãy tay lòi xương là một trong những chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra sau tai nạn giao thông, té ngã hoặc va đập mạnh. Trong tình huống khẩn cấp này, nhiều người vì hoảng loạn đã cố gắng đẩy phần xương lòi ra trở lại bên trong hoặc di chuyển nạn nhân không đúng cách, vô tình làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương nặng hơn.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia đến từ Kỹ năng Sinh tồn - Survival Skills Vietnam (SSVN), sẽ mang đến cho người xem những hướng dẫn cụ thể xoay quanh cách sơ cứu người bị gãy tay lòi xương. Từ việc nhận diện dấu hiệu của gãy xương hở, xử lý vết thương ban đầu, cầm máu và cố định chi bị thương đúng cách, cho đến những sai lầm nguy hiểm như tự ý nắn chỉnh xương hay đẩy đầu xương trở lại vị trí cũ, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ các nguyên tắc sơ cứu an toàn. Qua đó, chuyên gia cũng hướng dẫn những việc cần làm ngay trong những phút đầu tiên để hạn chế biến chứng, bảo vệ nạn nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều trị tại cơ sở y tế.

Bác sĩ ơi: Gãy tay lòi xương, việc đầu tiên cần làm là gì? - Ảnh 1.

Bác sĩ ơi: Gãy tay lòi xương, việc đầu tiên cần làm là gì?

 

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