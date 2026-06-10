Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia đến từ Kỹ năng Sinh tồn - Survival Skills Vietnam (SSVN), sẽ mang đến cho người xem những hướng dẫn cụ thể xoay quanh cách sơ cứu người bị gãy tay lòi xương. Từ việc nhận diện dấu hiệu của gãy xương hở, xử lý vết thương ban đầu, cầm máu và cố định chi bị thương đúng cách, cho đến những sai lầm nguy hiểm như tự ý nắn chỉnh xương hay đẩy đầu xương trở lại vị trí cũ, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ các nguyên tắc sơ cứu an toàn. Qua đó, chuyên gia cũng hướng dẫn những việc cần làm ngay trong những phút đầu tiên để hạn chế biến chứng, bảo vệ nạn nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều trị tại cơ sở y tế.

Bác sĩ ơi: Gãy tay lòi xương, việc đầu tiên cần làm là gì?