Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện với sự đồng hành của BS CKII Võ Thị Đoan Phượng - Bệnh viện Da liễu (TP.HCM) sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề: “Người bệnh bạch biến cần làm gì để tăng khả năng phục hồi sắc tố?”.

Bạch biến là một bệnh lý rối loạn sắc tố da mạn tính, xảy ra khi các tế bào sắc tố da (melanocyte) bị phá hủy hoặc mất chức năng, khiến cơ thể không thể sản xuất melanin - sắc tố quyết định màu sắc của da, tóc và một phần màu mắt. Khi lượng melanin suy giảm hoặc biến mất hoàn toàn ở một vùng da nhất định, người bệnh sẽ xuất hiện những mảng da trắng với kích thước và hình dạng khác nhau. Các tổn thương này có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, từ mặt, cổ, tay chân cho đến vùng thân mình hoặc niêm mạc.

Mặc dù không phải là bệnh truyền nhiễm và cũng không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, bạch biến lại có thể ảnh hưởng lớn đến ngoại hình và tâm lý của người bệnh. Nhiều người phải đối mặt với cảm giác tự ti, mặc cảm hoặc lo lắng khi các mảng trắng xuất hiện ở những vị trí dễ nhìn thấy. Không ít trường hợp còn bị hiểu lầm là mắc bệnh lây nhiễm, từ đó gặp khó khăn trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày.

Bác sĩ ơi: Người bệnh bạch biến cần làm gì để tăng khả năng phục hồi sắc tố?

Hiện nay, nguyên nhân chính xác gây bệnh bạch biến vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh có liên quan đến cơ chế tự miễn, trong đó hệ miễn dịch của cơ thể nhầm lẫn và tấn công chính các tế bào sắc tố. Bên cạnh đó, yếu tố di truyền, căng thẳng tâm lý kéo dài, rối loạn nội tiết hoặc các tác nhân môi trường cũng được cho là có vai trò trong sự hình thành và tiến triển của bệnh.

Bạch biến có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành, và diễn tiến khác nhau ở mỗi người. Có trường hợp bệnh ổn định trong thời gian dài, nhưng cũng có người xuất hiện thêm nhiều vùng mất sắc tố mới trong thời gian ngắn. Chính vì sự đa dạng trong biểu hiện lâm sàng, việc phát hiện sớm và được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu đóng vai trò quan trọng trong quá trình theo dõi và điều trị.