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Bác sĩ ơi: Thức khuya xem World Cup, cẩn thận với đột quỵ!
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Thức khuya xem World Cup, cẩn thận với đột quỵ!

Minh Khoa
Minh Khoa
World Cup là sự kiện thể thao được hàng triệu người hâm mộ mong chờ, nhưng những trận cầu diễn ra vào đêm khuya và rạng sáng cũng khiến không ít người đánh đổi giấc ngủ để theo dõi trọn vẹn.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Thị Bích Hường - Bệnh viện Thống Nhất sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề: “Thức khuya xem World Cup, cẩn thận với đột quỵ!”.

Mỗi mùa World Cup, hàng triệu người hâm mộ bóng đá sẵn sàng thức đến nửa đêm hoặc rạng sáng để theo dõi những trận cầu đỉnh cao. Không ít người duy trì thói quen này liên tục trong nhiều tuần, thậm chí thức trắng đêm để xem các trận đấu quan trọng. Bên cạnh niềm vui và sự hào hứng mà bóng đá mang lại, việc thức khuya kéo dài cũng đặt ra nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch và não bộ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ và rối loạn nhịp sinh học có thể làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim, gây mất cân bằng nội tiết và làm gia tăng phản ứng viêm trong cơ thể. Khi những yếu tố này kết hợp với các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch, nguy cơ xảy ra các biến cố nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim và đột quỵ có thể tăng lên đáng kể. Đặc biệt, những cảm xúc mạnh khi theo dõi các trận đấu căng thẳng như hồi hộp, lo lắng, phấn khích quá mức hay thất vọng cũng có thể tạo thêm áp lực cho hệ tim mạch.

Bác sĩ ơi: Thức khuya xem World Cup, coi chừng đột quỵ! - Ảnh 1.

Bác sĩ ơi: Thức khuya xem World Cup, coi chừng đột quỵ!

Không chỉ vậy, nhiều người còn hình thành những thói quen thiếu lành mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu như sử dụng nhiều cà phê, nước tăng lực để chống buồn ngủ, ăn khuya thường xuyên, uống rượu bia hoặc hút thuốc lá trong lúc xem bóng đá. Những yếu tố này có thể khiến cơ thể mệt mỏi hơn, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và các vấn đề tuần hoàn máu. Đối với người lớn tuổi hoặc những người đã có bệnh nền nhưng chưa được kiểm soát tốt, đây có thể là "giọt nước tràn ly" dẫn đến các biến cố nguy hiểm.

Thông qua chương trình, TS.BS Nguyễn Thị Bích Hường sẽ phân tích những tác động của việc thức khuya đến hệ tim mạch và não bộ, đồng thời chỉ ra những nhóm đối tượng có nguy cơ cao cần đặc biệt thận trọng trong mùa World Cup. Chuyên gia cũng sẽ hướng dẫn cách theo dõi sức khỏe, nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ và xây dựng thói quen xem bóng đá an toàn hơn. Qua đó, người xem có thể vừa tận hưởng không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vừa bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

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