Bác sĩ ơi: Nội soi dạ dày - Đừng đợi có bệnh mới đi khám!

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện với sự đồng hành của BS. CKI Phạm Minh Ngọc sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề: “Nội soi dạ dày - Đừng đợi có bệnh mới đi khám!”. Từ những dấu hiệu cảnh báo cần nội soi, các đối tượng nên tầm soát định kỳ cho đến những lo ngại thường gặp như cảm giác đau, khó chịu hay nguy cơ biến chứng trong quá trình thực hiện, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về vai trò của nội soi dạ dày trong việc phát hiện sớm các bệnh lý tiêu hóa. Qua đó, chuyên gia cũng chia sẻ những lưu ý quan trọng giúp mỗi người chủ động theo dõi sức khỏe và phòng ngừa bệnh hiệu quả.

Nội soi dạ dày là kỹ thuật sử dụng một ống soi mềm có gắn camera và nguồn sáng để quan sát trực tiếp bên trong thực quản, dạ dày và tá tràng, giúp bác sĩ phát hiện các tổn thương mà những phương pháp thăm khám thông thường khó nhận biết.

Đây được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong chẩn đoán nhiều bệnh lý đường tiêu hóa trên như viêm thực quản, viêm loét dạ dày - tá tràng, polyp, xuất huyết tiêu hóa, nhiễm vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) và đặc biệt là các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn sớm. Không chỉ giúp quan sát, nội soi còn cho phép lấy mẫu mô để sinh thiết, hỗ trợ chẩn đoán chính xác nguyên nhân bệnh và định hướng phương pháp điều trị phù hợp.