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Bác sĩ ơi: Trầm cảm sau sinh có phải chỉ là 'giả vờ' để được chú ý?
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Trầm cảm sau sinh có phải chỉ là 'giả vờ' để được chú ý?

Nguyên Ân
Nguyên Ân
Nhiều người vẫn cho rằng trầm cảm sau sinh chỉ là cái cớ để người mẹ 'giả vờ' thu hút sự chú ý hay nhạy cảm quá mức. Tuy nhiên, đây là một bệnh lý tâm thần vô cùng nguy hiểm, để lại những hệ lụy đau lòng cho chính người mẹ và đứa trẻ nếu gia đình chủ quan, từ chối điều trị từ sớm.

Chương trình 'Bác sĩ ơi!' do Báo Thanh Niên thực hiện với sự tham gia của PGS.TS.BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang - Bệnh viện Hùng Vương sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề 'Trầm cảm sau sinh có phải chỉ là 'giả vờ' để được chú ý?'.

Trầm cảm sau sinh là một rối loạn sức khỏe tâm thần có thể xảy ra trong những tuần hoặc vài tháng đầu sau khi sinh em bé. Khác với trạng thái 'baby blues', một trạng thái rối loạn cảm xúc nhẹ ở phụ nữ sau sinh, gây cảm giác buồn bã, dễ xúc động và thường tự cải thiện sau vài ngày, trầm cảm sau sinh kéo dài hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc, suy nghĩ và khả năng chăm sóc bản thân cũng như em bé của người mẹ. Người bệnh có thể luôn cảm thấy tuyệt vọng, mất ngủ kéo dài, lo âu quá mức, mất kết nối với con, thậm chí xuất hiện những suy nghĩ làm hại bản thân hoặc con nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời.

Bác sĩ ơi: Trầm cảm sau sinh có phải chỉ là 'giả vờ' để được chú ý? - Ảnh 1.

Bác sĩ ơi: Trầm cảm sau sinh có phải chỉ là 'giả vờ' để được chú ý?

Trên thực tế, nhiều bà mẹ sau sinh vẫn âm thầm chịu đựng vì sợ bị đánh giá, cho rằng mình 'không biết làm mẹ', 'quá yếu đuối' hoặc 'đang làm quá mọi chuyện'. Những định kiến này khiến không ít người chậm tìm kiếm sự giúp đỡ, làm bệnh diễn tiến nặng hơn và ảnh hưởng đến cả người mẹ, em bé cũng như hạnh phúc của cả gia đình.

Thông qua chương trình, PGS.TS.BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang sẽ giúp người xem hiểu đúng về trầm cảm sau sinh, phân biệt căn bệnh này với những thay đổi tâm lý bình thường sau sinh, đồng thời nhận biết các dấu hiệu cảnh báo cần được can thiệp sớm. Chuyên gia cũng sẽ chia sẻ những yếu tố nguy cơ, phương pháp điều trị và vai trò của gia đình trong việc đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ người mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn. Qua đó, chương trình mong muốn góp phần xóa bỏ những định kiến về sức khỏe tâm thần sau sinh, để mỗi bà mẹ đều được thấu hiểu, được chăm sóc và được điều trị kịp thời khi cần.

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