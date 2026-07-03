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Bác sĩ ơi: Muốn khỏe mạnh, đừng bỏ qua 10 nguyên tắc dinh dưỡng sau
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Muốn khỏe mạnh, đừng bỏ qua 10 nguyên tắc dinh dưỡng sau

Ngọc Chi
Ngọc Chi
Trong kỷ nguyên mới, dinh dưỡng được xem là chiến lược quan trọng giúp nâng cao tầm vóc, trí tuệ, là lá chắn giúp phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân thay đổi thói quen ăn uống đa dạng, cân bằng, khoa học để sống khỏe mạnh hơn.

"Luật Phòng bệnh đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động. Trong tiến trình đó, dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng bởi đây là yếu tố có thể tác động sớm, rộng và bền vững nhất đến sức khỏe cộng đồng", PGS-TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế), chia sẻ tại Hội thảo khoa học với chủ đề "Vai trò dinh dưỡng từ đậu nành và các loại hạt đối với sức khỏe và phòng chống bệnh không lây nhiễm" vừa diễn ra tại TP.HCM.

Bác sĩ ơi: Muốn khỏe mạnh, đừng bỏ qua 10 nguyên tắc dinh dưỡng sau - Ảnh 1.

PGS. TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc gia

Ảnh: P.T

Theo PGS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, khoa học dinh dưỡng hiện đại không còn chỉ quan tâm đến việc ăn đủ chất, mà ngày càng chú trọng đến chất lượng thực phẩm, tác động sức khỏe dài hạn và tính bền vững của hệ thống thực phẩm. Một chế độ ăn giàu thực phẩm nguồn gốc thực vật cân bằng dinh dưỡng không chỉ giúp kiểm soát rối loạn lipid máu và đường huyết mà còn cải thiện sức khỏe hệ vi sinh đường ruột, góp phần kiểm soát bệnh mạn tính không lây một cách tổng thể.

Bác sĩ ơi: Muốn khỏe mạnh, đừng bỏ qua 10 nguyên tắc dinh dưỡng sau - Ảnh 2.

PGS. TS Trương Tuyết Mai - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia

PGS-TS Trần Thanh Dương cũng chia sẻ 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến 2030 để người dân khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.

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