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Người bị tiểu đường có nên ăn dâu tây?
Video Sức khỏe

Người bị tiểu đường có nên ăn dâu tây?

Trang Châu - Bùi Oanh
Dâu tây là loại trái cây quen thuộc, giàu dinh dưỡng và thường được khuyến khích trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, với người mắc tiểu đường, việc lựa chọn thực phẩm luôn cần cân nhắc kỹ. Theo Medical News Today, dâu tây vẫn có thể là lựa chọn an toàn nếu sử dụng đúng cách và kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý.

Tiểu đường là tình trạng tuyến tụy không thể sản xuất insulin hoặc không thể sử dụng hiệu quả hormone này, khiến đường huyết dễ tăng cao. Vì vậy, người bệnh cần chú ý đến các loại thực phẩm có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, đặc biệt là những thực phẩm chứa carbohydrate.

Dâu tây tuy có vị ngọt nhưng lại có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là không làm tăng đường huyết nhanh chóng. Nhờ đặc điểm này, dâu tây được xem là loại trái cây phù hợp với người tiểu đường nếu ăn với lượng vừa phải. Ngoài ra, loại quả này còn ít calo và giàu chất xơ, góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Người bị tiểu đường có nên ăn dâu tây? - Ảnh 1.

Người bị tiểu đường có nên ăn dâu tây?

Người bị tiểu đường có nên ăn dâu tây?

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