Một nghiên cứu mới cho thấy cả bữa sáng giàu protein lẫn bữa sáng giàu chất xơ đều mang lại lợi ích cho việc giảm cân và sức khỏe chuyển hóa. Tuy nhiên, mỗi lựa chọn lại tác động khác nhau đến cảm giác no, cân nặng và hệ vi sinh đường ruột.

Bữa sáng giàu chất xơ có lợi thế về giảm cân

Bữa sáng từ lâu được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng câu hỏi nên ưu tiên protein hay chất xơ vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong giới dinh dưỡng. Một nghiên cứu đăng trên British Journal of Nutrition đã phần nào làm rõ vấn đề này khi so sánh tác động của hai chế độ ăn đối với cân nặng và sức khỏe chuyển hóa.

Thịt hay trái cây cho bữa sáng khỏe mạnh?

Nghiên cứu theo dõi 19 người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì trong hai giai đoạn ăn uống kéo dài 28 ngày. Người tham gia đều tiêu thụ 45% lượng calo trong bữa sáng, 35% vào bữa trưa và 20% vào bữa tối. Điểm khác biệt duy nhất là một nhóm ưu tiên protein, trong khi nhóm còn lại tăng cường chất xơ.

Kết quả cho thấy cả hai chế độ ăn đều giúp giảm cân và cải thiện một số chỉ số sức khỏe. Tuy nhiên, nhóm ăn nhiều chất xơ giảm trung bình gần 4,9kg sau 28 ngày, cao hơn nhóm ăn giàu protein với mức giảm khoảng 3,9kg.

Không chỉ hỗ trợ giảm cân, chế độ ăn giàu chất xơ từ trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt còn giúp gia tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Đặc biệt, các chủng vi khuẩn sản xuất butyrate – một axit béo chuỗi ngắn có vai trò bảo vệ niêm mạc ruột, giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa – tăng lên đáng kể.