Áo mưa phơi khô rồi mà vẫn hôi: Làm sao để khử mùi hiệu quả?

Chiếc áo mưa phơi khô từ hôm trước. Thậm chí được treo ngoài nắng hoặc nơi thoáng gió nhiều giờ. Thế nhưng khi lấy ra sử dụng, mùi hôi khó chịu vẫn còn nguyên.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do áo mưa chưa khô hẳn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về môi trường và sức khỏe, khi áo mưa đã khô nhưng vẫn có mùi, thủ phạm thường không còn là nước mưa mà là những chất đã tích tụ trên bề mặt vật liệu sau thời gian dài sử dụng.

Đó có thể là nấm mốc phát triển từ những lần áo mưa bị cất giữ khi còn ẩm. Dù sau đó áo đã được phơi khô, các hợp chất gây mùi do nấm mốc tạo ra vẫn có thể bám lại trên bề mặt. Ngoài ra, mồ hôi cơ thể, bụi đường, khói xe và các chất ô nhiễm trong không khí cũng có thể tích tụ ở cổ áo, tay áo hoặc các nếp gấp, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và sinh ra mùi khó chịu.

Áo mưa phơi rồi mà vẫn hôi: Làm sao để khử mùi hiệu quả?

Một nguyên nhân khác ít được chú ý là sự lão hóa của vật liệu nhựa. Sau thời gian dài tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh nắng mặt trời và môi trường ngoài trời, một số loại áo mưa có thể xuất hiện mùi nhựa hoặc mùi hóa chất đặc trưng dù đã được vệ sinh thường xuyên.

Vậy khi áo mưa đã phơi khô mà vẫn hôi, làm thế nào để khử mùi hiệu quả? Liệu chỉ cần phơi nắng là đủ, hay cần những biện pháp vệ sinh khác để loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây mùi? Các chuyên gia cho biết, việc xử lý đúng cách không chỉ giúp áo mưa sạch mùi hơn mà còn góp phần hạn chế sự phát triển của vi sinh vật và kéo dài tuổi thọ của vật dụng quen thuộc này.