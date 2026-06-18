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Giải độc, thanh lọc cơ thể: Lợi ích chưa rõ, rủi ro cần lưu ý!
Video Sức khỏe

Giải độc, thanh lọc cơ thể: Lợi ích chưa rõ, rủi ro cần lưu ý!

Trang Châu
Trang Châu

Các phương pháp "giải độc" hay "thanh lọc cơ thể" đang được quảng bá rộng rãi với lời hứa loại bỏ độc tố, giảm cân và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, theo các tài liệu khoa học, hiệu quả của những phương pháp này vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.

Hiện nay, các chương trình "giải độc" rất đa dạng, từ nhịn ăn, chỉ uống nước ép, sử dụng thực phẩm chức năng, thảo dược, đến các biện pháp như xông hơi hay làm sạch đại tràng. Một số phương pháp còn được cung cấp tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc quảng bá như liệu pháp tự nhiên. Dù vậy, các nghiên cứu về "giải độc" trên người còn hạn chế. Một tổng quan năm 2015 cho thấy chưa có bằng chứng thuyết phục rằng chế độ ăn "giải độc" giúp loại bỏ độc tố hoặc kiểm soát cân nặng. Đến năm 2017, một số nghiên cứu ghi nhận giảm cân khi áp dụng chế độ nước ép hoặc ăn kiêng nghiêm ngặt, nhưng chủ yếu do giảm lượng calo và thường tăng cân trở lại khi ăn uống bình thường.

“Giải độc”, “thanh lọc” cơ thể: Lợi ích chưa rõ, rủi ro cần lưu ý! - Ảnh 1.

“Giải độc”, “thanh lọc” cơ thể: Lợi ích chưa rõ, rủi ro cần lưu ý!

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