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Bản tin sức khỏe 17.6: Nước đá không giúp giải nhiệt | Ngủ sau 2 giờ sáng hại tim mạch
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 17.6: Nước đá không giúp giải nhiệt | Ngủ sau 2 giờ sáng hại tim mạch

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Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Nước đá không giúp "làm mát" khi trời nóng 

Nhiều người cho rằng trời nóng phải uống nước đá mới giải nhiệt nhanh. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho biết nước quá lạnh có thể khiến cơ thể mất cân bằng nhiệt tạm thời, thậm chí làm bạn khát nhanh hơn. Ngược lại, nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng lại giúp cơ thể làm mát hiệu quả và bền hơn.

Nước đá không giúp 'mát' khi trời nóng như bạn tưởng

Khi nhiệt độ tăng cao, phản xạ tự nhiên của nhiều người là tìm đến nước đá lạnh để giải khát. Cảm giác mát tức thì khiến nhiều người tin rằng đây là cách tốt nhất để hạ nhiệt cơ thể. Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, cơ chế điều hòa thân nhiệt của cơ thể lại hoạt động theo hướng khác.

Ngủ sau 2 giờ sáng có hại cho tim mạch

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Journal of the American Heart Association cảnh báo: người lớn tuổi thường xuyên thức khuya có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ và các vấn đề tim mạch cao hơn. Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Bệnh viện Brigham and Women's và Trường Y Harvard, Mỹ thực hiện.

Dựa vào thời điểm ngủ và thức dậy, những người tham gia được chia thành 3 nhóm. Thứ nhất là nhóm "cú đêm": những người thường đi ngủ rất muộn, khoảng 2 giờ sáng và làm việc đến khuya. Thứ hai là nhóm ngủ sớm: đi ngủ khoảng 21 giờ và làm việc vào sáng sớm. Và cuối cùng là nhóm trung gian: không có giờ ngủ cố định rõ ràng.

Thức khuya sau 2 giờ sáng: nguy cơ bệnh tim mạch cao 79%


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