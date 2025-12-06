Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thức khuya triền miên vì sao lại là kẻ thù của thận?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
06/12/2025 00:08 GMT+7

Khi thức khuya trở thành thói quen phổ biến, chúng ta thường chỉ thấy hậu quả trước mắt như mệt mỏi, nhức đầu và mất tập trung. Nhưng thận lại là một trong những bộ phận chịu tổn thương lâu dài do việc ngủ trễ và ngủ ít.

Có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta thức khuya, từ phải hoàn thành gấp công việc, học bài, xem phim hay lướt điện thoại đến nửa đêm. Rất nhiều người trong số này phải thức sớm vào sáng hôm sau, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Thức khuya triền miên vì sao lại là kẻ thù của thận ? - Ảnh 1.

Thiếu ngủ trong thời gian dài sẽ tác động tiêu cực đến sức khoẻ thận

ẢNH: AI

Nhiều nghiên cứu cho thấy thời lượng ngủ quá ít hoặc quá nhiều đều làm suy giảm chức năng lọc của thận và tăng nguy cơ bệnh thận mạn. Trong khi đó, thận làm việc liên tục để lọc máu, cân bằng nước, điện giải và nhiều chức năng khác.

Thận cũng có nhịp sinh học riêng. Ban ngày thận lọc và thải nhiều hơn, trong khi ban đêm giảm tốc độ lộc và tăng tiết các loại hoóc môn giữ nước.

Khi chúng ta liên tục thức khuya và ngủ ít, nhịp sinh học này bị xáo trộn. Về lâu dài, những rối loạn nhỏ mỗi đêm được tích luỹ và có thể trở thành tổn thương thực sự.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Clinical Sleep Medicine cho thấy những người ngủ dưới 4 giờ, ngủ 4-6 giờ hoặc ngủ quá 8 giờ mỗi đêm trong thời gian dài đều có nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính cao hơn so với nhóm ngủ 7-8 giờ.

Ngoài ra, một điều cần lưu ý là không chỉ thiếu ngủ mà cả giấc ngủ lệch nhịp sinh học kéo dài cũng có thể làm hại thận. Vì khi thận bị rối loạn nhịp sinh học, hoạt động của hàng nghìn gien điều khiển quá trình cân bằng nước, điều hòa huyết áp và trao đổi chất sẽ bị ảnh hưởng. Hệ quả là làm tăng căng thẳng ô xy hóa, viêm và xơ hóa. Đây đều là những tác nhân chính dẫn đến bệnh thận mạn tính.

Bên cạnh đó, thiếu ngủ còn làm tăng nguy cơ huyết áp cao, tiểu đường và béo phì. Tất cả là những yếu tố có thể khiến bệnh thận mạn tính tiến triển nhanh hơn.

Những người thường xuyên thức khuya cần chú ý một số dấu hiệu cảnh báo bệnh thận. Những dấu hiệu này gồm phù nhẹ mắt cá hoặc mí mắt buổi sáng, tiểu đêm nhiều, nước tiểu sẫm màu dù uống đủ nước, mệt mỏi kéo dài và tăng huyết áp.

Khi xuất hiện một vài trong số các dấu hiệu này, người mắc cần thăm khám và kiểm tra chức năng thận. Các xét nghiệm máu và nước tiểu sẽ giúp phát hiện sớm tổn thương thận và có cách can thiệp kịp thời, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

