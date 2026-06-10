Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mặc áo mưa cánh dơi khi đi xe máy: Nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ

Vũ Phượng
Vũ Phượng
10/06/2026 06:00 GMT+7

Mùa mưa đã bắt đầu tại TP.HCM. CSGT cảnh báo áo mưa cánh dơi nếu sử dụng không đúng cách có thể che khuất tầm nhìn, vướng bánh xe và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Thời tiết TP.HCM đang trong mùa mưa với những cơn mưa xuất hiện bất chợt vào nhiều thời điểm trong ngày, đặc biệt vào giờ cao điểm khi người dân di chuyển đông đúc.

Trước thực tế này, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã phát đi khuyến cáo về những nguy cơ mất an toàn giao thông xuất phát từ thói quen sử dụng áo mưa không đúng cách của nhiều người đi xe máy.

CSGT lý giải vì sao không nên mặc áo mưa cánh dơi khi đi xe máy - Ảnh 1.

CSGT lưu ý người dân khi mặc áo mưa cánh dơi lưu thông trong mùa mưa

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Địa bàn Đội CSGT An Sương phụ trách là khu vực cửa ngõ tây bắc TP.HCM với lưu lượng phương tiện rất lớn trên các tuyến đường như Đỗ Mười, Lê Quang Đạo, Tô Ký, Hà Huy Giáp, Nguyễn Ảnh Thủ, Phan Văn Hớn, Lê Văn Khương... Trong điều kiện trời mưa, việc tham gia giao thông luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát thực tế, CSGT ghi nhận không ít trường hợp người dân mặc áo mưa cánh dơi quá rộng, để tà áo buông dài che khuất tay lái, gương chiếu hậu hoặc đèn tín hiệu. Một số người còn trùm kín phần đầu bằng áo mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế, trong khi nhiều trường hợp mặc áo mưa không gọn gàng làm cản trở thao tác điều khiển phương tiện.

Theo CSGT, đây là những thói quen tưởng như đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Trong điều kiện mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế do mưa, người điều khiển phương tiện cần tập trung cao độ và có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, khi tà áo mưa bị gió cuốn, che khuất tầm quan sát hoặc vướng vào bánh xe, người điều khiển rất dễ mất thăng bằng, mất kiểm soát tay lái dẫn đến té ngã hoặc va chạm với các phương tiện khác. Nguy cơ này càng tăng cao trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên xuất hiện xe tải, xe container lưu thông.

CSGT lý giải vì sao không nên mặc áo mưa cánh dơi khi đi xe máy - Ảnh 2.

CSGT lưu ý người dân khi dùng áo mưa cánh dơi không để che khuất gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để bảo đảm an toàn, Đội CSGT An Sương khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi trời mưa lớn nếu không thật sự cần thiết. Trường hợp phải di chuyển, người dân nên ưu tiên sử dụng áo mưa bộ gồm áo và quần riêng hoặc các loại áo mưa có thiết kế gọn gàng, đúng kích cỡ để không ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện.

Đối với áo mưa cánh dơi, người sử dụng cần mặc đúng cách, cố định phần tà áo gọn gàng, bảo đảm không che khuất gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và không để áo mưa cuốn vào bánh xe. Đồng thời, không nên trùm kín đầu hoặc để áo mưa che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, người điều khiển xe máy cần chủ động kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu; bật đèn chiếu sáng theo quy định; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ khi chuyển hướng hoặc chuyển làn đường.

Theo CSGT, an toàn giao thông bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng đúng cách. Việc lựa chọn và sử dụng áo mưa phù hợp không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe trong mùa mưa mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho chính người tham gia giao thông và cộng đồng.

Tin liên quan

Quay đầu khi đèn rẽ trái màu đỏ có bị phạt? Cục CSGT lên tiếng

Quay đầu khi đèn rẽ trái màu đỏ có bị phạt? Cục CSGT lên tiếng

Cục CSGT khẳng định người điều khiển phương tiện không được quay đầu khi đèn mũi tên rẽ trái đang đỏ. Hành vi này bị xác định là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

Vạch dừng đèn đỏ nằm trước tiểu đảo được đi hay phải dừng? CSGT giải thích

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Bất chấp nguy hiểm phá rào đi bộ, thả rông gia súc

Khám phá thêm chủ đề

mùa mưa CSGT áo mưa cánh dơi giao thông TP.HCM mưa lớn ở TP.HCM thời tiết TP.HCM CSGT TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận