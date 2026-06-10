Mặc áo mưa cánh dơi khi đi xe máy: Nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ

Thời tiết TP.HCM đang trong mùa mưa với những cơn mưa xuất hiện bất chợt vào nhiều thời điểm trong ngày, đặc biệt vào giờ cao điểm khi người dân di chuyển đông đúc.

Trước thực tế này, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã phát đi khuyến cáo về những nguy cơ mất an toàn giao thông xuất phát từ thói quen sử dụng áo mưa không đúng cách của nhiều người đi xe máy.

CSGT lưu ý người dân khi mặc áo mưa cánh dơi lưu thông trong mùa mưa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Địa bàn Đội CSGT An Sương phụ trách là khu vực cửa ngõ tây bắc TP.HCM với lưu lượng phương tiện rất lớn trên các tuyến đường như Đỗ Mười, Lê Quang Đạo, Tô Ký, Hà Huy Giáp, Nguyễn Ảnh Thủ, Phan Văn Hớn, Lê Văn Khương... Trong điều kiện trời mưa, việc tham gia giao thông luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát thực tế, CSGT ghi nhận không ít trường hợp người dân mặc áo mưa cánh dơi quá rộng, để tà áo buông dài che khuất tay lái, gương chiếu hậu hoặc đèn tín hiệu. Một số người còn trùm kín phần đầu bằng áo mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế, trong khi nhiều trường hợp mặc áo mưa không gọn gàng làm cản trở thao tác điều khiển phương tiện.

Theo CSGT, đây là những thói quen tưởng như đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Trong điều kiện mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế do mưa, người điều khiển phương tiện cần tập trung cao độ và có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, khi tà áo mưa bị gió cuốn, che khuất tầm quan sát hoặc vướng vào bánh xe, người điều khiển rất dễ mất thăng bằng, mất kiểm soát tay lái dẫn đến té ngã hoặc va chạm với các phương tiện khác. Nguy cơ này càng tăng cao trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên xuất hiện xe tải, xe container lưu thông.

CSGT lưu ý người dân khi dùng áo mưa cánh dơi không để che khuất gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để bảo đảm an toàn, Đội CSGT An Sương khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi trời mưa lớn nếu không thật sự cần thiết. Trường hợp phải di chuyển, người dân nên ưu tiên sử dụng áo mưa bộ gồm áo và quần riêng hoặc các loại áo mưa có thiết kế gọn gàng, đúng kích cỡ để không ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện.

Đối với áo mưa cánh dơi, người sử dụng cần mặc đúng cách, cố định phần tà áo gọn gàng, bảo đảm không che khuất gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và không để áo mưa cuốn vào bánh xe. Đồng thời, không nên trùm kín đầu hoặc để áo mưa che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, người điều khiển xe máy cần chủ động kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu; bật đèn chiếu sáng theo quy định; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ khi chuyển hướng hoặc chuyển làn đường.

Theo CSGT, an toàn giao thông bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng đúng cách. Việc lựa chọn và sử dụng áo mưa phù hợp không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe trong mùa mưa mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho chính người tham gia giao thông và cộng đồng.