Những ngày gần đây, nhiều khu vực ở TP.HCM liên tục xuất hiện mưa lớn vào chiều tối kèm giông lốc, sét và gió giật mạnh. Không ít cây xanh bị gãy nhánh, ngã đổ sau mưa; một số mái tôn, bảng quảng cáo cũng bị tốc mái vì gió lớn.

Mái tôn bị giông lốc cuốn bay sau cơn mưa chiều 17.5 ẢNH: TRẦN KHA

Trước diễn biến thời tiết thất thường, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết TP.HCM và nhiều tỉnh Nam bộ đã bước vào giai đoạn chuyển mùa, cũng là thời điểm thường xuất hiện các trận mưa giông mạnh, tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm.



Vì sao TP.HCM liên tục mưa giông, gió giật mạnh những ngày qua

Vì sao có giông lốc liên tục?

Theo cơ quan khí tượng, hiện thời tiết Nam bộ đang chịu tác động cùng lúc của nhiều hình thế. Ở phía bắc, áp thấp nóng phía tây vẫn duy trì hoạt động; trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định. Hai hình thế này khiến trời ít mây vào ban ngày, mặt đất bị nắng đốt nóng mạnh, nền nhiệt tăng cao.

Trong khi đó, từ phía nam, gió tây nam tầng thấp bắt đầu hoạt động và liên tục đưa hơi ẩm vào đất liền. Dù cường độ gió chưa mạnh nhưng bản chất của gió tây nam là nóng ẩm. Khi luồng không khí nóng ẩm này trượt trên nền nhiệt đang bị nung nóng mạnh vào ban ngày sẽ khiến khí quyển trở nên rất bất ổn định.

Người dân vất vả di chuyển trong cơn mưa ngày 2.5 ẢNH: PHẠM HỮU

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lý giải, vào buổi chiều, khi nhiệt độ tăng cao, các đám mây đối lưu sẽ phát triển mạnh. Khi hơi nước đạt ngưỡng bão hòa, các hạt mây lớn dần và hình thành mưa.

Vì mưa xuất phát từ mây đối lưu nên thường đi kèm giông, sét, gió giật mạnh, thậm chí có nơi xuất hiện lốc xoáy hoặc mưa đá.

Đây cũng là lý do nhiều ngày qua, TP.HCM thường xuất hiện kiểu thời tiết sáng nắng gắt nhưng chiều tối lại mưa lớn bất ngờ, có nơi mưa xối xả chỉ trong thời gian ngắn.

TP.HCM bắt đầu vào mùa mưa

Theo cơ quan khí tượng, từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều nơi ở Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Một số khu vực được xác định đã vào mùa mưa gồm Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai và một phần TP.HCM như Củ Chi, Hóc Môn cùng khu vực giáp Bình Dương.

Thông thường, Nam bộ bắt đầu mùa mưa phổ biến trong khoảng từ ngày 5 - 15.5. Vì vậy, diễn biến thời tiết năm nay được đánh giá ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tuy nhiên xảy ra không đồng đều giữa các địa phương.

TP.HCM đã chính thức vào mùa mưa ẢNH: PHẠM HỮU

Từ nay đến cuối tháng 5, Nam bộ vẫn đang trong thời kỳ bắt đầu mùa mưa nên thời tiết sẽ còn nhiều biến động. Các hình thế như áp thấp nóng phía tây, áp cao cận nhiệt đới và gió tây nam tiếp tục hoạt động đồng thời, khiến trạng thái khí quyển duy trì mức bất ổn định cao.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời gian tới, thời tiết TP.HCM sẽ có mưa xuất hiện nhiều hơn, có những trận mưa trên 50 mm kèm giông mạnh, sét và gió giật nguy hiểm. Người dân cần đặc biệt lưu ý khi ra đường vào chiều tối, tránh trú dưới cây lớn, bảng quảng cáo hoặc các công trình tạm bợ trong lúc có giông lốc.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo các hiện tượng như gãy đổ cành cây, tốc mái tôn, ngã biển quảng cáo hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra trong các trận mưa lớn sắp tới. Những cơn mưa đầu mùa thường có cường độ mạnh, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn nên nguy cơ ngập cục bộ cũng dễ xuất hiện tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM.