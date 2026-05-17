Đời sống Cộng đồng

TP.HCM mưa lớn chiều 17.5: Gió cuốn bay mảng tôn nặng hàng tấn xuống đường

Trần Kha
17/05/2026 19:29 GMT+7

Trong cơn mưa lớn ở TP.HCM chiều nay 17.5, gió cuốn mảng tôn nặng hàng tấn xuống đường Hoàng Văn Thụ, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông.

Chiều 17.5 khi mưa lớn ập xuống một số khu vực ở TP.HCM, một mảng tôn nặng hàng tấn bị gió cuốn bay xuống đường Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa) khiến giao thông ùn tắc, may mắn không có thương vong về người.

Hiện trường mảng tôn bị gió cuốn bay xuống đường Hoàng Văn Thụ trong cơn mưa lớn chiều nay 17.5

ẢNH: TRẦN KHA

Sự cố mảng tôn rơi xuống đường xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày, thời điểm TP.HCM bắt đầu xuất hiện mưa lớn kèm giông gió giật mạnh.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một mảng tôn lớn từ một công ty trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa) bất ngờ bị gió cuốn phăng, lao thẳng xuống đường.

Đáng chú ý, lúc xảy ra sự việc là giờ cao điểm, mật độ phương tiện lưu thông qua khu vực này rất đông. Một nhân chứng tại hiện trường bàng hoàng kể lại:

"Lúc đó gió rít rất mạnh. May mắn là mảng tôn vướng vào những thân cây lớn trên vỉa hè nên tốc độ rơi bị giảm lại, không ập xuống ngay lập tức. Nhờ vậy, những người đi đường phía dưới mới kịp phản ứng và thoát nạn trong gang tấc".

TP.HCM mưa lớn 2 ngày liên tiếp: Cành cây ngã đổ, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm đầu mùa

ẢNH: TRẦN KHA

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố

ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận tại hiện trường, mảng tôn nặng hàng tấn nằm chắn ngang một phần diện tích mặt đường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành tháo dỡ, di dời chướng ngại vật.

Do ảnh hưởng từ sự cố, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài, các phương tiện phải nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Một cán bộ địa phương xác nhận với PV Thanh niên rằng vụ việc không gây thiệt hại về người. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải quyết xong hiện trường, giao thông dần ổn định trở lại.

Giao thông trên đường Hoàng Văn Thụ ùn ứ kéo dài

ẢNH: TRẦN KHA

Đến 18 giờ, lực lượng chức năng đã giải quyết xong hiện trường

ẢNH: TRẦN KHA

Chiều cùng ngày, cơn mưa lớn trên diện rộng cũng gây ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân tại các xã, phường (quận Tân Bình, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh cũ).

Đường Thới Hòa (xã Vĩnh Lộc) sau mưa

ẢNH: TRẦN KHA

Theo ghi nhận, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường và hẻm nhỏ rơi vào tình trạng ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại. Điển hình như đường Thới Hòa (xã Vĩnh Lộc) và một số hẻm thuộc đường Liên khu 4-5 (phường Bình Tân) nước dâng cao, nhiều xe chết máy phải dắt bộ.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần kiểm tra lại độ an toàn của mái tôn, biển quảng cáo và các vật dụng trên cao để tránh những sự cố tương tự trong mùa mưa bão.

Mưa lớn ở TP.HCM cuốn ngã rào chắn công trình, người dân dầm mưa cảnh báo hố sâu

Mưa lớn ở TP.HCM cuốn ngã rào chắn công trình, người dân dầm mưa cảnh báo hố sâu

Mưa lớn tối 5.5 khiến đường ở Hóc Môn (TP.HCM) ngập sâu, nước cuốn ngã rào chắn công trình. Nhiều người dân phải đứng giữa mưa để cảnh báo hố sâu nguy hiểm.

