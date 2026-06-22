Nếu sáng thứ Hai khiến bạn cảm thấy kiệt sức dù vừa trải qua hai ngày nghỉ, hoặc thường xuyên rơi vào cảm giác "sợ thứ Hai", nguyên nhân có thể không nằm ở công việc mà ở cách cơ thể thích nghi với lịch sinh hoạt cuối tuần. Các chuyên gia gọi hiện tượng này là social jet lag, hay lệch múi giờ xã hội. Đây là tình trạng đồng hồ sinh học bị xáo trộn khi chúng ta ngủ và thức vào giờ khác hẳn ngày thường. Nói đơn giản, nếu cả tuần bạn thức dậy lúc 6 giờ sáng nhưng cuối tuần lại ngủ đến 9 hoặc 10 giờ, cơ thể sẽ phải điều chỉnh lại nhịp sinh học khi bước sang thứ Hai. Cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và khó tập trung lúc này tương tự như vừa trải qua một chuyến bay lệch múi giờ. Chính điều đó có thể khiến nhiều người nghĩ rằng mình đang "sợ thứ Hai", trong khi thực chất cơ thể vẫn chưa thích nghi kịp với nhịp sinh hoạt mới.

Một nghiên cứu tổng quan công bố trên tạp chí Frontiers in Physiology cho thấy khoảng 70% người lao động và sinh viên trải qua ít nhất một giờ social jet lag, trong khi gần một nửa gặp tình trạng lệch từ hai giờ trở lên. Không chỉ vậy, nghiên cứu trên hơn 2.700 người lao động tại Nhật Bản còn ghi nhận việc ngủ ít trong tuần và ngủ bù quá nhiều vào cuối tuần có liên quan đến mức độ căng thẳng cao hơn.

Hội chứng Sợ thứ Hai: Tại sao nghỉ cuối tuần xong vẫn thấy kiệt sức?

Ngoài vấn đề giấc ngủ, cảm giác kiệt sức kéo dài còn có thể liên quan đến burnout, nghĩa là hội chứng kiệt sức nghề nghiệp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, burnout là hệ quả của tình trạng căng thẳng công việc kéo dài không được kiểm soát hiệu quả.