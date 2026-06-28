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Lợi ích tuyệt vời của việc đi bộ 15 phút mỗi ngày?
Video Sức khỏe

Lợi ích tuyệt vời của việc đi bộ 15 phút mỗi ngày?

Trang Châu - Bùi Oanh
Một nghiên cứu mới cho thấy không chỉ số bước mà cách bạn đi bộ cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tim mạch. Theo thông tin được CNBC Make It, thay vì chia nhỏ thành nhiều lần di chuyển ngắn trong ngày, việc dành thời gian cho một lần đi bộ liên tục có thể mang lại lợi ích rõ rệt hơn.

Đi bộ từ lâu đã được xem là hoạt động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cho sức khỏe. Tuy nhiên, nghiên cứu công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine chỉ ra rằng việc tập trung các bước đi vào một quãng dài có thể tốt hơn so với việc tích lũy bước qua nhiều hoạt động ngắt quãng.

Lợi ích tuyệt vời của việc đi bộ 15 phút mỗi ngày? - Ảnh 1.

Lợi ích tuyệt vời của việc đi bộ 15 phút mỗi ngày?

Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ hơn 30.000 người trưởng thành tại Anh, với độ tuổi trung bình 62. Những người tham gia được chia theo thời gian đi bộ liên tục mỗi lần, từ dưới 5 phút, 5 đến dưới 10 phút, 10 đến gần 15 phút và 15 phút hoặc lâu hơn. Kết quả cho thấy hơn 40% số người chỉ đi bộ trong các quãng rất ngắn, dưới 5 phút.

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