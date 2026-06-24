Bản tin sức khỏe 24.6: Omega-3 nhiều công dụng nhưng có phải 'thần dược'?

Omega-3 là nhóm axit béo không no thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Dưỡng chất này có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi và một số loại hạt như hạt lanh, hạt chia. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung omega-3 hợp lý có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch, não bộ và thị giác.

Huyết áp thấp cần cẩn trọng khi dùng omega-3

Một trong những lợi ích được nhắc đến nhiều nhất của omega-3 là khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết omega-3 có thể giúp giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu, hỗ trợ kiểm soát triglyceride trong máu và góp phần bảo vệ hệ tim mạch. Bên cạnh đó, việc hạn chế tiêu thụ đường bổ sung trong chế độ ăn cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2 và các bệnh lý tim mạch – những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Không chỉ có lợi cho tim mạch, omega-3 còn được nhiều người sử dụng để cải thiện tình trạng khô mắt. Một số nghiên cứu cho thấy dưỡng chất này có thể hỗ trợ chất lượng lớp dầu của màng nước mắt, từ đó làm giảm cảm giác khô rát, cộm mắt hoặc khó chịu ở một số người. Tuy nhiên, các chuyên gia nhãn khoa lưu ý rằng dầu cá không phải là thuốc điều trị đặc hiệu cho hội chứng khô mắt và hiệu quả có thể khác nhau tùy từng trường hợp.

Do đó, người bị khô mắt không nên kỳ vọng dầu cá có thể chữa khỏi hoàn toàn tình trạng này. Thay vào đó, cần kết hợp các biện pháp như nghỉ mắt thường xuyên khi sử dụng thiết bị điện tử, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ theo hướng dẫn của bác sĩ khi cần thiết.