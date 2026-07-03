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Đọc bệnh án ung thư: Bác sĩ nghẹn ngào khi mẹ sẵn sàng chấp nhận cái chết để cứu thai nhi
Video Sức khỏe

Đọc bệnh án ung thư: Bác sĩ nghẹn ngào khi mẹ sẵn sàng chấp nhận cái chết để cứu thai nhi

Triệu Hà - Lê Thắm - Minh Luân
Có những quyết định không ai mong phải lựa chọn. Khi biết mình mắc ung thư trong lúc đang mang thai, người mẹ ấy đã đặt sự sống của con lên trên chính bản thân mình. Một lựa chọn khiến bất kỳ ai nghe qua cũng không khỏi nghẹn lòng.

Có những tình yêu không cần lời nói, nhưng đủ sức lay động trái tim của bất kỳ ai. Đó là tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Khi nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn ở tuần thai thứ 21, trước mắt chị không chỉ là nỗi sợ hãi về bệnh tật, mà còn là một lựa chọn nghiệt ngã: bắt đầu điều trị để giành lấy cơ hội cho chính mình, hay cố gắng kéo dài thai kỳ để con có thêm hy vọng được sống.

Ngậm ngùi đọc bệnh án ung thư: bác sĩ nghẹn ngào khi mẹ sẵn sàng chọn cái chết để cứu thai nhi

Không có lựa chọn nào là dễ dàng. Mỗi ngày trôi qua là cuộc chạy đua giữa thời gian, bệnh tật và khát khao được nhìn thấy con chào đời. Trong hành trình ấy, người mẹ đã chấp nhận đánh đổi cơ hội điều trị sớm của bản thân, chỉ mong con có thêm từng ngày, từng tuần để lớn lên trong bụng mẹ. Tình mẫu tử, đôi khi, được viết nên bằng những hy sinh thầm lặng mà không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn.

Ngậm ngùi đọc bệnh án ung thư: Bác sĩ nghẹn ngào khi mẹ sẵn sàng chấp nhậncáiếtđểcứuthainhi - Ảnh 1.

ẢNH MINH HỌA

Đằng sau hồ sơ bệnh án chỉ vài trang giấy là một cuộc đời, một gia đình và một câu chuyện khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đó không chỉ là câu chuyện về bệnh tật hay y học, mà còn là câu chuyện về bản năng làm mẹ, về sự hy sinh vô điều kiện và sức mạnh của tình yêu vượt lên trên nỗi đau và sự sống còn.

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