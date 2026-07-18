Bác sĩ ơi: Ung thư vú có di truyền không?

Chương trình "Bác sĩ ơi!" do Báo Thanh Niên thực hiện với sự tham gia của đại tá, BS Trần Hồng Quang - Bệnh viện Quân y 175, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề "Ung thư vú có di truyền không?".

Ung thư vú là một trong những bệnh lý ác tính có tỷ lệ mắc cao hàng đầu và là nỗi bất an lớn của phái đẹp, đặc biệt là nỗi lo sợ về việc căn bệnh này có thể di truyền từ mẹ sang con. Thống kê y khoa cho thấy, phần lớn các ca ung thư vú là ngẫu nhiên, nhưng có khoảng 5 - 10% trường hợp bắt nguồn từ đột biến gene di truyền (phổ biến nhất là gene BRCA1 và BRCA2). Những phụ nữ có mẹ, chị em gái hoặc con gái mắc ung thư vú sẽ có nguy cơ đối mặt với căn bệnh này cao gấp đôi hoặc gấp ba người bình thường. Trên thực tế, nhiều chị em khi biết trong nhà có người mắc bệnh thường rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, hoặc ngược lại, lựa chọn né tránh vì sợ hãi việc phải đối diện với sự thật. Những rào cản tâm lý này khiến không ít người bỏ lỡ cơ hội vàng để chữa trị, khiến bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, dễ để lại di chứng lâu dài về sau.