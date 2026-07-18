Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bác sĩ ơi: Ung thư vú có di truyền không?
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Ung thư vú có di truyền không?

Nguyên Ân
Nguyên Ân

Ung thư vú là một trong những bệnh lý ác tính hàng đầu, gây ra nỗi bất an lớn cho phái đẹp, đặc biệt là mối lo ngại về yếu tố di truyền từ mẹ sang con. Dù tỷ lệ di truyền thực tế không chiếm tuyệt đối, việc chủ động tầm soát định kỳ khi có người thân từng mắc bệnh chính là "chìa khóa vàng" giúp chị em phụ nữ bảo vệ bản thân và can thiệp y tế kịp thời.

Chương trình "Bác sĩ ơi!" do Báo Thanh Niên thực hiện với sự tham gia của đại tá, BS Trần Hồng Quang - Bệnh viện Quân y 175, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề "Ung thư vú có di truyền không?".

Ung thư vú là một trong những bệnh lý ác tính có tỷ lệ mắc cao hàng đầu và là nỗi bất an lớn của phái đẹp, đặc biệt là nỗi lo sợ về việc căn bệnh này có thể di truyền từ mẹ sang con. Thống kê y khoa cho thấy, phần lớn các ca ung thư vú là ngẫu nhiên, nhưng có khoảng 5 - 10% trường hợp bắt nguồn từ đột biến gene di truyền (phổ biến nhất là gene BRCA1 và BRCA2). Những phụ nữ có mẹ, chị em gái hoặc con gái mắc ung thư vú sẽ có nguy cơ đối mặt với căn bệnh này cao gấp đôi hoặc gấp ba người bình thường. Trên thực tế, nhiều chị em khi biết trong nhà có người mắc bệnh thường rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, hoặc ngược lại, lựa chọn né tránh vì sợ hãi việc phải đối diện với sự thật. Những rào cản tâm lý này khiến không ít người bỏ lỡ cơ hội vàng để chữa trị, khiến bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, dễ để lại di chứng lâu dài về sau.

Bác sĩ ơi: Ung thư vú có di truyền không?- Ảnh 1.

Bác sĩ ơi: Ung thư vú có di truyền không?

Tin liên quan

Bác sĩ ơi: Tiêm phòng HPV ở nam giới - Tại sao lại cần thiết?

Bác sĩ ơi: Tiêm phòng HPV ở nam giới - Tại sao lại cần thiết?

Nhiều người vẫn nghĩ virus HPV chỉ gây bệnh ở phụ nữ. Tuy nhiên, trong thực tế, nam giới vẫn chịu ảnh hưởng của loại virus này khiến việc chủ động tiêm phòng HPV ở nam giới sớm giờ đây trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Bác sĩ ơi: Vì sao ung thư phổi ở phụ nữ có xu hướng tăng cao?

Khám phá thêm chủ đề

bác sĩ ơi ung thư vú bệnh ung thư vú

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận