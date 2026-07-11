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Bác sĩ ơi: Vì sao ung thư phổi ở phụ nữ có xu hướng tăng cao?
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Vì sao ung thư phổi ở phụ nữ có xu hướng tăng cao?

Trang Châu
Trang Châu
Ung thư phổi từ lâu được xem là căn bệnh phổ biến ở nam giới, đặc biệt là những người hút thuốc lá. Tuy nhiên, những năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư phổi ở phụ nữ đang có xu hướng gia tăng, kể cả ở những người chưa từng hút thuốc, đặt ra nhiều lo ngại về các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện với sự đồng hành của ThS-BS Nguyễn Văn Thân - Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề: “Vì sao ung thư phổi ở phụ nữ có xu hướng ngày càng tăng cao?”.

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong hàng đầu trên thế giới. Nếu trước đây, thuốc lá được xem là yếu tố nguy cơ chính và bệnh thường gặp ở nam giới, thì hiện nay ngày càng nhiều phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư phổi dù không có tiền sử hút thuốc. Điều này cho thấy căn bệnh không chỉ liên quan đến thuốc lá mà còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác như hút thuốc lá thụ động, ô nhiễm không khí, khói bếp, yếu tố nghề nghiệp, di truyền và những biến đổi về sinh học trong cơ thể.

Bác sĩ ơi: Vì sao ung thư phổi ở phụ nữ có xu hướng ngày càng tăngcao? - Ảnh 2.

Bác sĩ ơi: Vì sao ung thư phổi ở phụ nữ có xu hướng ngày càng tăng cao?

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