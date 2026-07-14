Bác sĩ ơi: Tiêm phòng HPV ở nam giới - Tại sao lại cần thiết?

Chương trình 'Bác sĩ ơi!' do Báo Thanh Niên thực hiện với sự tham gia của BS-CKII Phạm Thị Hải Châu – Bệnh viện Hùng Vương sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề 'Tiêm phòng HPV ở nam giới: Tại sao lại cần thiết?'.

Lâu nay, nhiều người vẫn mặc định vắc xin HPV chỉ dành riêng cho nữ giới để phòng ung thư cổ tử cung mà quên mất rằng nam giới cũng là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của loại virus này. Virus HPV (Human Papillomavirus) là một nhóm gồm hơn 200 loại virus liên quan, trong đó có khoảng 40 chủng lây truyền dễ dàng qua đường tình dục (bao gồm cả quan hệ qua đường âm đạo, hậu môn và đường miệng).

Người ta thường chỉ lo ngại HPV gây ung thư cổ tử cung ở nữ giới, nhưng thực tế cho thấy, phái mạnh vẫn có khả năng đối mặt với nguy cơ cao mắc các bệnh nguy hiểm như sùi mào gà (do các chủng HPV 6 và 11 gây ra), hay nghiêm trọng hơn là các loại ung thư ác tính như ung thư vòm họng, ung thư hậu môn và ung thư dương vật (liên quan mật thiết đến các chủng nguy cơ cao như HPV 16 và 18). Tại các nước đang phát triển, tỷ lệ ung thư vòm họng liên quan đến HPV ở nam giới đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây.