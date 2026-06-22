Vắc xin HPV ưu tiên tiêm miễn phí cho trẻ em gái tại 4 tỉnh thành

Việc đưa một loại vắc xin vào chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) được xem xét rất kỹ lưỡng trên cơ sở quy định của pháp luật, tình hình dịch tễ, hiệu quả bảo vệ đối với sức khỏe cộng đồng, tính an toàn của vắc xin, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, khả năng cung ứng và nguồn lực triển khai thực tế.

Tiêm chủng mở rộng lần đầu tiên sẽ tiêm vắc xin HPV cho trẻ em gái, giai đoạn đầu thực hiện thí điểm tại 4 tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo kế hoạch, năm 2026, Bộ Y tế dự kiến triển khai tiêm vắc xin HPV tại 4 tỉnh thành với khoảng 37.800 liều vắc xin. Các địa bàn ưu tiên là vùng miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối tượng dự kiến triển khai gồm trẻ em gái học lớp 6 tại trường học và trẻ em gái 12 tuổi không đi học tại cộng đồng.

Việc tổ chức tiêm chủng sẽ được thực hiện thông qua hệ thống TCMR hiện có tại địa phương, bao gồm: tiêm tại cơ sở y tế, điểm tiêm lưu động hoặc tiêm chủng tại trường học tùy điều kiện thực tế. Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác phân bổ vắc xin, tập huấn chuyên môn, truyền thông và giám sát triển khai, nhằm bảo đảm an toàn tiêm chủng và đạt tỷ lệ bao phủ cao.

Hiện hướng dẫn triển khai tiêm chủng vắc xin HPV đang được xây dựng trên cơ sở khuyến cáo của Hội đồng Tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế, tiến độ mua sắm và khả năng cung ứng vắc xin.

Tại VN, việc đưa vắc xin HPV vào TCMR sẽ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe phụ nữ trong tương lai và tiến tới mục tiêu giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung tại VN.

Đàm phán giá, đảm bảo chất lượng vắc xin

Về chất lượng vắc xin HPV tiêm miễn phí trong TCMR, Bộ Y tế khẳng định các vắc xin HPV lưu hành tại VN đều được Bộ Y tế cấp phép sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Vắc xin HPV sử dụng trong TCMR cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự theo quy định của Bộ Y tế. Điểm khác biệt chủ yếu là vắc xin trong TCMR sẽ được Nhà nước tổ chức mua sắm và cung cấp miễn phí cho các đối tượng thuộc phạm vi chương trình theo lộ trình triển khai.

Giá vắc xin HPV sử dụng trong TCMR sẽ được xác định thông qua quá trình đàm phán giá, lựa chọn nhà thầu hoặc các hình thức mua sắm phù hợp theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Sau khi hoàn thành quá trình lựa chọn nhà cung cấp và ký kết hợp đồng mua sắm, Bộ Y tế sẽ có thông tin cụ thể về giá vắc xin và tổng kinh phí triển khai. Việc mua sắm vắc xin HPV sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, dược và các quy định liên quan.