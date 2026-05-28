Từ 1.7, dự kiến trẻ em gái sẽ được tiêm miễn phí vắc xin HPV

Theo Thông tư 13/2026/TT-BYT của Bộ Y tế, danh mục bệnh phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc gồm 14 nhóm bệnh. Trong đó bổ sung thêm vắc xin phòng HPV. Đối tượng dự kiến được tiêm miễn phí vắc xin HPV là trẻ em gái 11 tuổi.

Tiêm HPV được nhiều người quan tâm

Chị Nguyễn Thị Mai Anh (34 tuổi), ngụ đường Đặng Văn Bi, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết chị có con gái 10 tuổi và đã tìm hiểu về vắc xin HPV. Tuy nhiên, chi phí tiêm khiến gia đình phải cân nhắc.

"Mình rất ủng hộ việc đưa vắc xin HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc. Nếu trẻ em gái được tiêm từ sớm và được hỗ trợ miễn phí, phụ huynh sẽ bớt áp lực. Quan trọng hơn là các con được bảo vệ sức khỏe trước khi bước vào tuổi trưởng thành", chị Mai Anh nói.

Theo phụ huynh, tiêm ngừa HPV từ sớm giúp trẻ được bảo vệ sức khỏe trước khi bước vào tuổi trưởng thành ẢNH MINH HỌA: AN VY

Anh Lê Thành Huy (35 tuổi), làm việc ở đường Võ Nguyên Giáp, P.An Khánh (TP.HCM), cho rằng phụ huynh còn tâm lý e dè khi nói chuyện với con về giới tính vì cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm. Nhưng theo anh, càng né tránh thì trẻ càng dễ thiếu kiến thức.

"Phòng bệnh không phải là chuyện xấu hổ. Tôi nghĩ tiêm HPV cho trẻ em là việc nên làm sớm", anh Huy chia sẻ.

Trần Gia Hân, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), cho biết trước đây bạn chỉ nghĩ vắc xin HPV dành cho phụ nữ đã trưởng thành. Đến khi em gái chuẩn bị vào tuổi dậy thì thì Hân mới vỡ lẽ chuyện tiêm ngừa có thể bắt đầu từ sớm.

"Nếu được tiêm miễn phí từ sớm, các bé gái sẽ đỡ thiệt thòi hơn. Mình nghĩ không phải gia đình nào cũng có điều kiện để tiêm ngừa. Chính sách này sẽ giúp các bạn nhỏ được tiếp cận vắc xin công bằng hơn", Hân nói.

Nguyễn Hoàng Nam (25 tuổi), làm việc ở đường Kha Vạn Cân, P.Linh Xuân (TP.HCM), cho biết trước đây anh bạn từng HPV chỉ liên quan đến nữ giới. Nhưng sau này, Nam mới biết nam giới cũng có thể nhiễm và lây truyền HPV.

"Mình mong việc tiêm ngừa sẽ sớm được áp dụng cho cả các bé trai để ai cũng được phòng bệnh", Nam chia sẻ.

Vì sao cần tiêm ngừa HPV?

Bác sĩ Nguyễn Gia Kỳ, Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), cho biết HPV là một trong những loại virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến hiện nay. Nhiều người có thể nhiễm virus nhưng không có biểu hiện rõ ràng nên vẫn có khả năng lây cho bạn tình mà không hay biết.

Theo bác sĩ Kỳ, HPV không chỉ gây sùi mào gà mà còn liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm. "Việc tiêm ngừa sớm, đặc biệt trước khi có quan hệ tình dục, có ý nghĩa quan trọng trong phòng bệnh. Độ tuổi từ 9 - 14 được xem là thời điểm tiêm hiệu quả nhất do cơ thể chưa tiếp xúc với virus và đáp ứng miễn dịch tốt hơn. Người trưởng thành chưa từng tiêm vẫn có thể tiêm sau khi được bác sĩ tư vấn", bác sĩ Kỳ nói.

Theo các chuyên gia, độ tuổi 9 - 14 là thời điểm tiêm vắc xin HPV mang lại hiệu quả phòng bệnh cao ẢNH MINH HỌA: AN VY

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho hay ung thư cổ tử cung là vấn đề sức khỏe cộng đồng đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ. Đây là loại ung thư phổ biến hàng thứ ba tại Việt Nam, với khoảng 14 ca mắc mới mỗi ngày. Đáng chú ý, tỷ lệ mắc tại TP.HCM cao gấp 10 lần so với Hà Nội.

Theo bà Tuyết, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, ung thư cổ tử cung có thể dẫn đến tử vong. Chi phí điều trị ở giai đoạn muộn cũng rất lớn, tạo gánh nặng cho người bệnh và gia đình. Tuy nhiên, bệnh có thể dự phòng bằng tiêm ngừa vắc xin HPV; điều trị khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm.

Bà Tuyết cho hay ước tính, TP.HCM có khoảng 1,38 triệu bé gái dưới 15 tuổi. Nếu mỗi năm bổ sung khoảng 32.000 trẻ vào chương trình và đạt tỷ lệ bao phủ 90%, chi phí tiêm chủng hằng năm dự kiến khoảng 27 - 81 tỉ đồng.