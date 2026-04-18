Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai bệnh viện ở TP.HCM phối hợp phẫu thuật ca ung thư cổ tử cung tái phát

Hoài Nhiên
18/04/2026 08:42 GMT+7

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phối hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân ung thư cổ tử cung tái phát.

Ngày 18.4, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phối hợp Khoa Mạch máu - Lồng ngực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân ung thư cổ tử cung tái phát.

Bệnh nhân có khối hạch ung thư di căn nằm sâu trong bụng, bám và lan vào 2 mạch máu lớn là tĩnh mạch chủ bụng và tĩnh mạch thận trái, có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu, khiến ca mổ trở nên khó khăn hơn. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến thăm khám cho bệnh nhân

Ca phẫu thuật do ê kíp Khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phối hợp ê kíp Khoa Mạch máu - Lồng ngực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện. Tham gia mổ có tiến sĩ, bác sĩ Tiêu Chí Đức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định; bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cùng nhiều bác sĩ giàu kinh nghiệm của hai bệnh viện.

Sau hơn 8 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy trọn khối hạch di căn kích thước lớn, đồng thời xử lý đoạn mạch máu bị khối u xâm lấn, góp phần giúp dòng máu có thể lưu thông trở lại bình thường, đảm bảo chức năng sinh lý cho người bệnh.

Đến ngày 16.4, một tuần sau mổ, bệnh nhân đã ổn định, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Dự kiến người bệnh sẽ được xuất viện trong những ngày tới để tiếp tục điều trị theo kế hoạch của bác sĩ.

Chia sẻ về ca phẫu thuật, tiến sĩ, bác sĩ Tiêu Chí Đức cho biết: “Chúng tôi thực hiện những ca bệnh này với mong muốn người bệnh trong hoàn cảnh tương tự có thêm thông tin, cơ hội tiếp cận điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện chuyên môn”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nhấn mạnh: “Khoa Ngoại phụ khoa luôn nỗ lực tối đa để mang lại cơ hội điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh”.

Trường hợp này cho thấy hiệu quả của mô hình điều trị đa mô thức trong ung thư, đặc biệt là sự phối hợp liên viện giữa các chuyên khoa sâu trong xử trí những ca bệnh phức tạp. Qua đó, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của các cơ sở y tế tuyến cuối trong việc nâng cao chất lượng điều trị và mở rộng cơ hội sống cho người bệnh ung thư.

Tin liên quan

Phát hiện ung thư cổ tử cung ‘siêu tốc’ tại Việt Nam, chỉ 5 phút

Phát hiện ung thư cổ tử cung ‘siêu tốc’ tại Việt Nam, chỉ 5 phút

Nếu các phương pháp xét nghiệm truyền thống trong tầm soát ung thư cổ tử cung mất từ 2 - 3 tuần chờ kết quả, thì phương pháp mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ mất khoảng 5 phút, chi phí thấp hơn.

Khám phá thêm chủ đề

ung thư cổ tử cung ung thư Bệnh viện Ung bướu TP.HCM Khối u
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận