Hai bệnh viện ở TP.HCM phối hợp phẫu thuật ca ung thư cổ tử cung tái phát

Ngày 18.4, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phối hợp Khoa Mạch máu - Lồng ngực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân ung thư cổ tử cung tái phát.

Bệnh nhân có khối hạch ung thư di căn nằm sâu trong bụng, bám và lan vào 2 mạch máu lớn là tĩnh mạch chủ bụng và tĩnh mạch thận trái, có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu, khiến ca mổ trở nên khó khăn hơn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: BV

Ca phẫu thuật do ê kíp Khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phối hợp ê kíp Khoa Mạch máu - Lồng ngực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện. Tham gia mổ có tiến sĩ, bác sĩ Tiêu Chí Đức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định; bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cùng nhiều bác sĩ giàu kinh nghiệm của hai bệnh viện.

Sau hơn 8 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy trọn khối hạch di căn kích thước lớn, đồng thời xử lý đoạn mạch máu bị khối u xâm lấn, góp phần giúp dòng máu có thể lưu thông trở lại bình thường, đảm bảo chức năng sinh lý cho người bệnh.

Đến ngày 16.4, một tuần sau mổ, bệnh nhân đã ổn định, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Dự kiến người bệnh sẽ được xuất viện trong những ngày tới để tiếp tục điều trị theo kế hoạch của bác sĩ.

Chia sẻ về ca phẫu thuật, tiến sĩ, bác sĩ Tiêu Chí Đức cho biết: “Chúng tôi thực hiện những ca bệnh này với mong muốn người bệnh trong hoàn cảnh tương tự có thêm thông tin, cơ hội tiếp cận điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện chuyên môn”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nhấn mạnh: “Khoa Ngoại phụ khoa luôn nỗ lực tối đa để mang lại cơ hội điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh”.

Trường hợp này cho thấy hiệu quả của mô hình điều trị đa mô thức trong ung thư, đặc biệt là sự phối hợp liên viện giữa các chuyên khoa sâu trong xử trí những ca bệnh phức tạp. Qua đó, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của các cơ sở y tế tuyến cuối trong việc nâng cao chất lượng điều trị và mở rộng cơ hội sống cho người bệnh ung thư.