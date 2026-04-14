Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Ngày 14.4, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức lễ công bố bệnh viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Triệu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những cơ sở chuyên khoa đầu ngành về ung bướu, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế thành phố và cả nước.

Lễ công bố Bệnh viện Ung bướu TP.HCM được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất ẢNH: BV

Theo ông Triệu, Huân chương Lao động hạng nhất mà bệnh viện đón nhận là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những đóng góp nổi bật của tập thể bệnh viện trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân. Ông đồng thời biểu dương 3 cá nhân tiêu biểu của bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Lãnh đạo Sở Y tế đánh giá, trong suốt chặng đường phát triển, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã chủ động tiếp cận, triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, từng bước tiệm cận trình độ quốc tế. Nhờ đó, hiệu quả chẩn đoán và điều trị ung thư ngày càng được nâng cao, mang lại thêm cơ hội sống và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Cùng với hoạt động chuyên môn, bệnh viện cũng chú trọng nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực đội ngũ y tế. Đặc biệt, bệnh viện đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh, thể hiện tinh thần đổi mới, chủ động bắt nhịp xu thế chuyển đổi số của ngành y tế.

Tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BV

Tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết để có được vinh dự hôm nay, bệnh viện đã trải qua chặng đường dài với nhiều khó khăn, thử thách.