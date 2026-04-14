Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Ngày 14.4, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức lễ công bố bệnh viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Triệu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những cơ sở chuyên khoa đầu ngành về ung bướu, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế thành phố và cả nước.
Theo ông Triệu, Huân chương Lao động hạng nhất mà bệnh viện đón nhận là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những đóng góp nổi bật của tập thể bệnh viện trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân. Ông đồng thời biểu dương 3 cá nhân tiêu biểu của bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Lãnh đạo Sở Y tế đánh giá, trong suốt chặng đường phát triển, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã chủ động tiếp cận, triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, từng bước tiệm cận trình độ quốc tế. Nhờ đó, hiệu quả chẩn đoán và điều trị ung thư ngày càng được nâng cao, mang lại thêm cơ hội sống và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.
Cùng với hoạt động chuyên môn, bệnh viện cũng chú trọng nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực đội ngũ y tế. Đặc biệt, bệnh viện đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh, thể hiện tinh thần đổi mới, chủ động bắt nhịp xu thế chuyển đổi số của ngành y tế.
Tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết để có được vinh dự hôm nay, bệnh viện đã trải qua chặng đường dài với nhiều khó khăn, thử thách.
Từ những ngày đầu còn hạn chế về cơ sở vật chất ở cơ sở cũ, đến giai đoạn xây dựng cơ sở 2 và chuẩn bị đưa vào vận hành trong các năm 2020 - 2021; rồi thời điểm đầy áp lực khi cơ sở 2 được chuyển đổi thành trung tâm hồi sức Covid-19 trong đại dịch. Vượt qua những giai đoạn đó, đến nay bệnh viện đã vươn lên trở thành trung tâm chuyên sâu hàng đầu trong chẩn đoán và điều trị ung thư.
"Mỗi phần thưởng cao quý không chỉ là danh hiệu, mà còn kết tinh của mồ hôi, trí tuệ, công sức và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đã ngày đêm tận tụy bên giường bệnh. Những thành quả hôm nay không chỉ là công sức của tập thể lãnh đạo, nhân viên bệnh viện hiện tại, mà còn là sự kế thừa và tiếp nối từ các thế hệ đi trước", bác sĩ Tuấn nói.
Trong thời gian tới, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cam kết tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong tầm soát, chẩn đoán, điều trị ung thư. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ, xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, nhân văn, hướng tới chuẩn mực quốc tế.
Bình luận (0)