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Người bị mất ngủ đừng bỏ qua phương pháp Yoga Nidra
Video Sức khỏe

Người bị mất ngủ đừng bỏ qua phương pháp Yoga Nidra

Trang Châu - Bùi Oanh

Mất ngủ không chỉ dừng lại ở việc khó đi vào giấc ngủ mà còn là nỗi ám ảnh về sự kiệt sức kéo dài, gây bào mòn sức khỏe và tinh thần. Theo chuyên trang sức khỏe Independent, một phương pháp cổ xưa mang tên Yoga Nidra hay còn gọi là "giấc ngủ yoga" đang trở thành phương pháp hiệu quả giúp nhiều người tìm lại giấc ngủ tự nhiên mà không cần đến thuốc.

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, giấc ngủ ngon dần trở thành một thứ xa xỉ với nhiều người. Tình trạng mất ngủ kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm suy giảm khả năng tập trung và hiệu suất công việc. Thay vì tìm đến các loại thuốc an thần vốn tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ, giới chuyên gia và những người từng trải qua căn bệnh này đang hướng sự chú ý đến Yoga Nidra. Đây không phải là những bài tập phức tạp mà thực chất là một hình thức thiền định có hướng dẫn, giúp đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn sâu nhất có thể trong khi tâm trí vẫn duy trì được sự tỉnh táo nhất định.

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Người bị mất ngủ đừng bỏ qua phương pháp Yoga Nidra

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