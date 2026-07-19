Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, giấc ngủ ngon dần trở thành một thứ xa xỉ với nhiều người. Tình trạng mất ngủ kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm suy giảm khả năng tập trung và hiệu suất công việc. Thay vì tìm đến các loại thuốc an thần vốn tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ, giới chuyên gia và những người từng trải qua căn bệnh này đang hướng sự chú ý đến Yoga Nidra. Đây không phải là những bài tập phức tạp mà thực chất là một hình thức thiền định có hướng dẫn, giúp đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn sâu nhất có thể trong khi tâm trí vẫn duy trì được sự tỉnh táo nhất định.

Người bị mất ngủ đừng bỏ qua phương pháp Yoga Nidra