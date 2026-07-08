Yoga và chạy bộ là hai hình thức vận động phổ biến giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và tăng cường hệ cơ xương khớp. Theo các chuyên gia, không có bộ môn nào vượt trội hoàn toàn mà hiệu quả sẽ phụ thuộc vào thể trạng, độ tuổi và mục tiêu luyện tập của mỗi người.

Bản tin sức khỏe ngày 8.7: Chăm xương khớp chọn yoga hay chạy bộ? | Đừng xem nhẹ cúm mùa

Yoga chú trọng vào các động tác kéo giãn, giữ thăng bằng và tăng sức mạnh cho nhóm cơ nâng đỡ cột sống, đầu gối và hông. Việc tập luyện đều đặn có thể giúp cải thiện độ linh hoạt của khớp, giảm tình trạng cứng khớp và hỗ trợ giảm đau ở người mắc các bệnh lý cơ xương khớp. Trong khi đó, chạy bộ là bài tập chịu trọng lượng cơ thể, góp phần tăng mật độ xương, cải thiện sức khỏe tim mạch và nâng cao sức bền. Tuy nhiên, nếu chạy sai kỹ thuật, mang giày không phù hợp hoặc tập luyện quá sức, áp lực lên đầu gối và cổ chân có thể làm tăng nguy cơ chấn thương. Vì vậy, các chuyên gia khuyến khích người tập kết hợp cả yoga và chạy bộ với cường độ hợp lý để tối ưu lợi ích cho sức khỏe.

Bên cạnh việc duy trì vận động, người dân cũng không nên chủ quan trước cúm mùa. Ngoài các triệu chứng quen thuộc như sốt, ho, đau họng hay mệt mỏi, virus cúm trong một số trường hợp hiếm gặp còn có thể gây biến chứng lên hệ thần kinh. Phản ứng viêm của cơ thể hoặc sự xâm nhập của virus có thể dẫn đến các tình trạng như viêm não, viêm màng não hoặc rối loạn ý thức, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Cảnh báo tác hại của cúm mùa đến não bộ

Nếu người mắc cúm xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, co giật, lú lẫn, ngủ li bì hoặc giảm ý thức, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám. Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo duy trì tập luyện phù hợp, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tiêm vaccine cúm hằng năm và giữ gìn vệ sinh cá nhân. Chủ động phòng bệnh kết hợp với lối sống lành mạnh sẽ góp phần bảo vệ hệ xương khớp, tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm do cúm mùa.