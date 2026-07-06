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Bản tin sức khỏe 6.7: Thuốc giảm cân gây hại sức khỏe thế nào? | Sa sút trí tuệ vì béo phì
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 6.7: Thuốc giảm cân gây hại sức khỏe thế nào? | Sa sút trí tuệ vì béo phì

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Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Thuốc giảm cân có thể gây hại sức khỏe

Các dòng thuốc giảm cân có chất GLP-1 như semaglutide và tirzepatide đang tạo nên một cuộc cách mạng trong việc điều trị béo phì và tiểu đường loại 2 nhờ khả năng giảm cân vượt trội.

Tuy nhiên, đằng sau hiệu quả ức chế cơn thèm ăn là những rủi ro về sức khỏe nếu người dùng lơ là chế độ dinh dưỡng. Theo Health Shots, việc thiếu hụt các vi chất thiết yếu có thể gây ra những hệ lụy lâu dài cho cơ thể. 

Cảnh báo lạm dụng thuốc giảm cân gây hại cho sức khỏe

Sa sút trí tuệ vì béo phì

Lối sống và chế độ dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn đóng vai trò quyết định đối với tốc độ lão hóa của não bộ. Những thói quen như tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, thiếu hụt vitamin D hay lạm dụng rượu bia dẫn đến béo phì từ lâu đã được xác định là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc Alzheimer.

Cảnh báo sự liên quan của béo phì đến bệnh sa sút trí tuệ

Tuy nhiên, theo Health Shots, một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng thành phần cơ thể, cụ thể là vị trí tích tụ mỡ và sức mạnh cơ bắp mới là chìa khóa dự báo chính xác nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh. Kết quả cho thấy, những người béo phì, có lượng mỡ bụng cao có nguy cơ mắc các bệnh thần kinh như Alzheimer hay Parkinson cao hơn 13%. Đáng chú ý, nếu mỡ thừa tập trung nhiều ở vùng cánh tay, nguy cơ này sẽ tăng lên tới 18%. Ngược lại, những cá nhân sở hữu khối lượng cơ bắp và sức mạnh thể chất tốt lại có khả năng phòng vệ tự nhiên trước các căn bệnh này.

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