Bệnh viêm ruột, bao gồm bệnh Crohn và viêm loét đại tràng, là tình trạng viêm nhiễm mãn tính tại đường tiêu hóa. Đối với nhiều bệnh nhân, khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn mang lại hiệu quả, phẫu thuật sẽ được chỉ định để loại bỏ các phần mô bị tổn thương nghiêm trọng. Với bệnh Crohn có khoảng 25% bệnh nhân trải qua phẫu thuật tại một số thời điểm theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phẫu thuật Tiêu hóa. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng phẫu thuật có thể mang lại sự thuyên giảm triệu chứng lâu dài nhưng không đồng nghĩa với việc chữa khỏi hoàn toàn trong mọi trường hợp, đặc biệt là với bệnh Crohn.

Tại sao sau phẫu thuật thường tái phát viêm ruột?