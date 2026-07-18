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Tại sao sau phẫu thuật thường tái phát viêm ruột?
Video Sức khỏe

Tại sao sau phẫu thuật thường tái phát viêm ruột?

Trang Châu - Bùi Oanh
Phẫu thuật thường được xem là giải pháp cuối cùng để cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người mắc bệnh viêm ruột. Tuy nhiên, theo chuyên trang sức khỏe Health Central, phẫu thuật có thể mang lại sự thuyên giảm triệu chứng lâu dài nhưng nguy cơ tái phát sau mổ vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt là với bệnh Crohn khi có tới 25% người bệnh cần can thiệp dao kéo.

Bệnh viêm ruột, bao gồm bệnh Crohn và viêm loét đại tràng, là tình trạng viêm nhiễm mãn tính tại đường tiêu hóa. Đối với nhiều bệnh nhân, khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn mang lại hiệu quả, phẫu thuật sẽ được chỉ định để loại bỏ các phần mô bị tổn thương nghiêm trọng. Với bệnh Crohn có khoảng 25% bệnh nhân trải qua phẫu thuật tại một số thời điểm theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phẫu thuật Tiêu hóa. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng phẫu thuật có thể mang lại sự thuyên giảm triệu chứng lâu dài nhưng không đồng nghĩa với việc chữa khỏi hoàn toàn trong mọi trường hợp, đặc biệt là với bệnh Crohn.

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Tại sao sau phẫu thuật thường tái phát viêm ruột?

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