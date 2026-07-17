Nhai kẹo cao su có giúp tập trung ?

Trước giờ thi hay trong những giờ làm việc căng thẳng, không ít người chọn nhai kẹo cao su với hy vọng tỉnh táo và tập trung hơn. Một số nghiên cứu cho thấy thói quen này có thể mang lại lợi ích nhất định cho não bộ, nhưng hiệu quả không phải lúc nào cũng giống nhau. Các chuyên gia cho rằng, nhai kẹo cao su chỉ là công cụ hỗ trợ ngắn hạn chứ không phải "bí quyết" giúp tăng hiệu suất học tập hay làm việc.