Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nhai kẹo cao su có giúp tập trung ?
Video Sức khỏe

Nhai kẹo cao su có giúp tập trung ?

Trúc Đặng
Trúc Đặng
Trước giờ thi hay trong những giờ làm việc căng thẳng, không ít người chọn nhai kẹo cao su với hy vọng tỉnh táo và tập trung hơn. Một số nghiên cứu cho thấy thói quen này có thể mang lại lợi ích nhất định cho não bộ, nhưng hiệu quả không phải lúc nào cũng giống nhau. Các chuyên gia cho rằng, nhai kẹo cao su chỉ là công cụ hỗ trợ ngắn hạn chứ không phải "bí quyết" giúp tăng hiệu suất học tập hay làm việc.

Nhiều người có thói quen nhai kẹo cao su khi học tập hoặc làm việc với hy vọng giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, liệu nhai kẹo cao su có giúp tăng tập trung hay chỉ là cảm giác nhất thời?

Nhai kẹo cao su có giúp tập trung ? - Ảnh 1.

Nhai kẹo cao su giúp tập trung ?


Tin liên quan

Bản tin sức khỏe ngày 3.7: Những thói quen âm thầm phá hủy thận | 'Tấm khiên' cho người bệnh thận mạn

Bản tin sức khỏe ngày 3.7: Những thói quen âm thầm phá hủy thận | 'Tấm khiên' cho người bệnh thận mạn

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Bác sĩ ơi: Muốn khỏe mạnh, đừng bỏ qua 10 nguyên tắc dinh dưỡng sau

Khám phá thêm chủ đề

sức khỏe não bộ Kẹo cao su Tập Trung Tâm lý học khoa học nhai kẹo cao su

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận