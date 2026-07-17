Bản tin sức khỏe 17.7: Béo phì tăng nguy cơ ung thư | Ăn thế nào để giảm cân hiệu quả?

Béo phì tăng nguy cơ ung thư

Theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health, một nghịch lý đáng báo động đang diễn ra tại Mỹ khi tỷ lệ ung thư ở người dưới 50 tuổi tăng vọt bất chấp những tiến bộ y khoa vượt bậc. Các nhà khoa học đã xác định béo phì chính là tác nhân chung giữa cuộc khủng hoảng này với tình trạng thừa cân diện rộng.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề thẩm mỹ, mô mỡ dư thừa đang âm thầm thay đổi cấu trúc sinh học và biến cơ thể người trẻ thành môi trường lý tưởng để các khối u ác tính nảy mầm cũng như phát triển nhanh hơn bao giờ hết.

Mối tương quan đặc biệt giữa béo phì và ung thư

Nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng cho thấy, từ năm 2009 đến 2020, tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành trẻ tuổi đã tăng từ 33% lên 41%. Sự gia tăng này tỷ lệ thuận với số ca chẩn đoán ung thư khởi phát sớm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, béo phì có liên quan trực tiếp đến 13 loại ung thư khác nhau, bao gồm những loại phổ biến như ung thư vú, đại trực tràng và tuyến tụy. Đáng lo ngại hơn, mỡ thừa không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh mà còn đẩy thời điểm xuất hiện ung thư đến sớm hơn nhiều năm so với các thế hệ trước.

Ăn thế nào để giảm cân hiệu quả?

Duy trì một chế độ ăn uống nhất quán được coi là chìa khóa vàng để quản lý cân nặng bền vững, thay vì phụ thuộc vào các phương pháp giảm cân bằng ăn kiêng khắt khe ngắn hạn. Tuy nhiên, nhiều người thường rơi vào cái bẫy ăn uống quá độ vào cuối tuần, làm tiêu tan mọi nỗ lực của cả tuần trước đó.

Chế độ ăn như thế nào sẽ giảm cân hiệu quả?

Theo Medical News Today, giải pháp hiệu quả nhất có thể nằm ở việc đơn giản hóa chế độ ăn bằng cách lặp lại các bữa ăn quen thuộc. Nghiên cứu mới đây đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa sự nhất quán về lượng calo hàng ngày và kết quả giảm cân thành công.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Health Psychology cho thấy, những người duy trì chế độ ăn với lượng calo ổn định và thực đơn tương đối lặp lại có xu hướng đạt kết quả giảm cân tốt hơn. Ngược lại, nhóm người có thói quen ăn bù hoặc thường xuyên tham gia các bữa tiệc tùng quá độ vào cuối tuần thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát chỉ số cơ thể, ngay cả khi họ đã ăn rất ít vào các ngày trong tuần.